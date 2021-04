Cvirus.- Puig: "No podem llançar missatges contradictoris de reactivació a l'estiu i mantindre l'Estat d'alarma"

En eixe sentit, davant la proposta del Lehendakari Íñigo Urkullu d'ampliar aquesta mesura excepcional altres dos mesos i les declaracions del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que va assenyalar que no es pot "passar de 0 a 100 en un segon", ha recalcat que "això no va a ser així" perquè després del 9 de maig "no ens quedem sense instruments".

Puig, després de la constitució de la Comissió Commemorativa de l'Any García-Berlanga, ha confiat que en una setmanes es reprenguen les Conferència de Presidents sobre la covid-19 perquè és "un bon espai per a la cogovernança" i enguany han demostrat "el seu bon funcionament".

No obstant açò, ha insistit que "més enllà de la Conferència de Presidents les comunitats autònomes" disposen d'altres fórmules per a fer frene la pandèmia des d'instruments legals per a aplicar restriccions, la vacunació i nous fàrmacs.

De fet, ha recordat que abans de l'Estat d'alarma la Comunitat Valenciana ja va aplicar mesures restrictives que van anar "sempre" ratificades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

A més, ha subratllat que en aquests moments estem en un procés de "desescalada prudent" perquè la situació epidemiològica actual "res té a veure amb la d'aquesta tardor i hivern", amb una incidència acumulada per davall del risc mínim durant set setmanes, amb el que "podem mirar al futur amb esperança" i més tenint en compte que abans que acabe maig tots els majors de 60 anys hauran rebut almenys una dosi. Per açò, ha insistit que "no es pot mantindre de forma indefinida" d'Estat d'alarma.

"SITUACIÓ A l'OFENSIVA"

No obstant açò, ha reconegut que la situació epidemiològica és "molt diferent" a Espanya amb València com l'única per davall 50 casos en la IA i unes altres per damunt de 500 casos. Però, ha recalcat, "encara que la situació és molt diferent ara ja anem a l'ofensiva, no defensiva, perquè cada dia hi ha més persones vacunades i "tenim instruments legals suficients per a fer una desescalda prudent".

"Ningú vol que les restriccions siguen permanents", ha recalcat Puig que ha insistit, després de conéixer-se les dades de la parada ahir, que són "molt difícils" per a la societat, que cal aconseguir "un equilibri lògic sabent que el fonamental és la superació de la pandèmia per a la reactivació de l'economia, però en la mesura que es puga cal intentar fer un discurs que s'acomode a la realitat epidemiològica".

En eixe sentit, ha recordat que la setmana vinent se celebrarà una nova reunió de la comissió interdepartamental per a prendre les decisions oportunes conforme vaja avançant la pandèmia i la vacunació.