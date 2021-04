Toni Cantó s'ofereix al pròxim líder del PPCV per a "ajudar el canvi": "Estaré on em diguen per a tirar una mà"

"Estaré on puga estar, anirem veient en els pròxims mesos com va avançat el procés de Primàries (del PP) que tenen allí, però la persona que siga triada pel partit per a liderar la Comunitat Valenciana pot comptar amb mi i, com sempre, des d'on siga, m'és igual. Posaré tota la carn en l'asador i gastaré fins a la meua última energia per a ajudar al fet que succeïsca el mateix que està passant a Madrid. Em pareix que l'eix que ha triat Isabel Díaz Ayuso és perfectament exportable a les pròximes eleccions a la Comunitat".

Així ho ha asseverat Cantó, en una entrevista en la COPE que arreplega Europa Press, en ser preguntat per si té pensat concórrer a les primàries del PPCV davant el pròxim Congrés Regional. Sobre aquest tema, ha assenyalat: "Jo no em vaig a ficar en el procés intern que està vivint ací el PP. Són processos que porten el seu temps i no sé com acabaran".

En tot cas, ha assegurat que té "claríssim" que la seua "vinculació amb la Comunitat Valenciana és total". I ha insistit que estarà "on siga" per a contribuir al fet que es cree una majoria "que permeta un canvi per fi a la Comunitat Valenciana, que és hora".

"PRIMERA FASE D'UNA EUFÒRIA"

Així mateix, ha augurat que "la molt probable victòria d'Isabel Díaz Ayuso" en les eleccions del 4M en la Comunitat de Madrid pot ser "una primera fase d'una eufòria que va a fer que molta gent crega que és possible".

Per tant, ha confiat que "prompte el PP trie el seu líder o lideressa a la Comunitat Valenciana. "I en tot el que puga col·laborar jo perquè el centre dreta sume forces, estaré on em diguen per a tirar una mà i que hi haja un canvi".

No obstant açò, ha reconegut que no té "ni puñetera idea" del que serà de la seua vida a partir del 5 de maig. "Com a actor és una sensació a la qual estic acostumat", ha rematat.