Detinguda a València una dona que va agredir la Policia després d'impedir l'entrada de veïns a les seues cases

La Sala 091 va avisar els agents perquè acudiren a l'interior d'una finca situada en el districte de Transits on pel que sembla es trobava una dona en actitud agressiva que impedia l'entrada dels veïns a les seues vivendes alhora que els insultava.

Els agents es van dirigir a l'interior de l'edifici i van localitzar una dona tombada en el terra que en adonar-se de la presència policial va començar a amenaçar-los. La Policia li va demanar que s'identificara i en eixe moment es va alçar i va aprofitar per a alçar-se i propinar-li una patada a un d'ells.

En veure la seua actitud agressiva, l'altre agent va intentar calmar-la, fent cas omís. Es va abalançar sobre ell i li va donar una patada en la cama i una punyada a l'altura del pit. A més, mentre agredia els policies, els amenaçava amb frases com 'solteu-me, us mataré'.

Per aquests fets la dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i va ser traslladada al centre mèdic per a rebre assistència sanitària.

Ja en el vehicle policial va continuar amb els insults i va colpejar en diverses ocasions la mampara protectora. A més, en el centre mèdic va tornar a escometre contra un policia i va intentar agredir els metges. La dona, que compta amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.