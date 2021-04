La Generalitat estudia los resultados del concierto en Barcelona para organizar "eventos culturales seguros"

"No solo por una cuestión económica, sino también por la salud emocional de la población: llevamos más de un año sufriendo y estamos sometidos casi una privación emocional por el aislamiento y la distancia", ha aseverado la vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, en rueda de prensa tras el pleno semanal.

Los resultados del concierto, publicados esta semana, revelan que no fue un evento de súper transmisión a pesar de los cerca de 5.000 asistentes concentrados en el Palau Sant Jordi en esta primera prueba piloto masiva sin distancia de seguridad. En los 14 días posteriores se registraron seis contagios entre las 4.592 personas que dieron su consentimiento al análisis.

A este concierto asistió una delegación de la Conselleria de Sanidad que ahora estudia la posibilidad de replicarlos en la Comunitat Valenciana, al igual que en el ámbito del deporte. Eso sí, Oltra ha recalcado que cualquier decisión "tendrá que tener siempre en cuenta que por encima de todo está proteger la vida y la salud de las personas".

NUEVA INTERDEPARTAMENTAL PARA EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, la Generalitat estudiará las medidas a adoptar ante el fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, en la mesa interdepartamental COVID de la próxima semana. En esta reunión, todavía sin fecha por una visita del rey Felipe VI, se pretende "hablar y dialogar" el nuevo escenario en base a las propuestas de la Conselleria de Sanidad y a la situación epidemiológica y hospitalaria.

"No somos epidemiólogos, las decisiones políticas están siempre basadas en el criterio de los técnicos, que son los que saben de esto", ha subrayado la portavoz, recordando que el estado de alarma es competencia del Gobierno, que "esto cambia todos los días" y que la Generalitat solo puede y pretende seguir actuando en horarios y aforos en el ámbito deportivo, cultural, educativo y comercial.

Es más, ha asegurado que de momento no han tratado la posibilidad de pedir una prórroga del estado de alarma tras el 9 de mayo y ha reiterado que el gobierno valenciano quiere que el nuevo escenario cuente con "el mayor consenso posible" entre las comunidades autónomas y "escuchando a los expertos tanto sanitarios como jurídicos".

Oltra ha hecho hincapié en que todas las decisiones deben seguir respondiendo a la protección de la población frente al virus y deben equilibrarse con el avance de la vacunación. Ha augurado que la próxima semana se producirá un avance sustancial gracias al aumento de dosis, pero ha pedido mantener la prudencia para no volver atrás: "Estamos en la rampa de salida".

"El virus sigue ahí, sigue contagiando", ha recordado sin olvidar que la Comunitat mantiene la incidencia acumulada más baja de España, "no podemos bajar la guardia porque precisamente esa incidencia es consecuencia de las medidas protectoras". En definitiva, a su juicio, después del 9 de mayo "no puede haber una desencajonada y que parezca que no ha pasado nada, porque sigue pasando".