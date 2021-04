Los mochis de pistacho llegan a Mercadona y se agotan en horas

Mercadona está continuamente añadiendo nuevos productos a los lineales de sus tiendas, algunos de los cuales llaman especialmente la atención entre sus clientes, que se lanzan en busca de las novedades y se agotan en pocas horas en muchas de las tiendas. Es lo que ha pasado con los mochis de pistacho.

En los supermercados de la empresa ya había mochis disponibles en dos sabores: coco y mango. Así, el nuevo sabor pistacho se une a esta gama de productos, algo muy celebrado por los usuarios de las redes sociales y clientes de Mercadona.

Los mochis de pistacho se pueden encontrar en la sección de congelados, bajo la marca Hacendado, tanto de las tiendas físicas como en la web de compra online. Vienen en un formato caja de 216 ml, que contiene un total de 6 mochis a un precio de 2,65 euros.

¿Qué son los mochis? Opiniones de los clientes

Para quien no conozca este producto y quiera probarlo, el mochi es un dulce típico japonés hecho de mochigome, un grano de arroz glutinoso que se machaca hasta convertirlo en una pasta que se puede moldear. Se rellena de helado y se espolvorea con almidón.

Ante el éxito que tiene este dulce japonés, Mercadona ha respondido con un nuevo sabor a pistacho y los usuarios no han tardado en hacerse con este producto: "He entrado en el mundo de los mochis de pistacho. Ahora no puedo salir...", comentaba una usuaria en Twitter.

Probados los mochis de pistacho del mercadona , estan buenos pero los mejores son los de mango por goleada. — Luis (@LuisToxicity) April 29, 2021

Los mochis de pistacho? Jesus bendito. Han ganado a los de coco y eso son palabras mayores — Beauty Queen (@CristinaMM95) April 29, 2021