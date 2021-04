Pepe Álvarez anima a acudir a las movilizaciones "seguras" del 1 de Mayo para que el Gobierno cumpla sus compromisos

Durante la clausura este viernes en Valladolid del 14 Congreso Estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato, Álvarez ha recalcado que estas movilizaciones son "seguras" y no presentan "ningún problema desde el punto de vista del contagio". "Vamos a cuidar de su salud", ha subrayado el líder sindical.

Álvarez ha defendido la importancia de "romper" con estas manifestaciones "la tendencia de recortes" en el Estado del Bienestar y ha subrayado que el Gobierno "tiene que atender el clamor de los trabajadores".

No vamos a permitir una vez más que no se cumplan compromisos con nosotros", ha recalcado Pepe Álvarez, quien ha citado entre éstos la derogación de las reformas de las pensiones o laborales, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

"Si el Gobierno ve una respuesta contundente y clara en las calles, con toda seguridad va a ser más sensible a nuestras reclamaciones", ha subrayado antes de sentenciar "de ésta no se sale" si no salen "todos".

El líder de UGT se ha referido también a las "colas del hambre y de las vergüenza, no de los mantenidos", como otro motivo por el que salir a manifestarse este 1 de Mayo.