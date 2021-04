'Yo tardaré un poco más' porta al TEM un "estudi escènic sobre les motivacions d'un crim"

L'obra, que arriba a la sala municipal com a part de la programació del festival Cabanyal Íntim, està escrita i interpretada per María Guerra i dirigida per Toni Agustí.

María Guerra té 22 anys i dos passions: les arts escèniques i la criminologia. Mentre avançava en la seua formació dins de tots dos camps (actualment cursa quart d'Art Dramàtic i tercer de Criminologia), es va proposar investigar a fons la complexitat de la ment humana i els seus trastorns, estudiar el procés indesxifrable que porta a un ésser humà a cometre un assassinat, i traslladar tota eixa tasca a un text que poguera ser representat sobre un escenari.

Així va sorgir 'Yo tardaré un poco más', un treball per al qual la jove creadora es va entrevistar amb criminòlegs, experts en salut mental i policies, va realitzar un exhaustiu procés de documentació en hemeroteques i es va envoltar de reconeguts professionals de la dramatúrgia valenciana (Paula Llorens, Xavo Giménez i Toni Agustí, aquest últim també director de la peça) per a dissenyar al costat d'ells la translació escènica de la seua idea.

El projecte de s'ha desenvolupat durant els últims mesos en el Teatre El Musical, dins del programa de residències artístiques de l'Ajuntament, i diumenge que ve viurà la seua estrena absoluta en la sala municipal com a part de la programació del festival Cabanyal Íntim.

En l'escenari, María Guerra interpreta a algú de la seua edat, amb les mateixes inquietuds vitals i professionals i el mateix nom, però amb un matís important: la protagonista de l'obra ha passat a l'altre costat de l'espill, ha confós realitat i ficció i el resultat és aterridor, com un joc divertit i macabre al mateix temps.

'ALICIA AL PAÍS DE LA MERAVELLES'

"El parricidi és percebut en la societat com un acte cruel i atroç, de difícil comprensió", assenyalen els responsables d'una obra on també juga un paper fonamental el clàssic de Lewis Carroll 'Alicia al País de la Meravelles', que el personatge principal llig durant un interrogatori, i que representa eixa metàfora entre els dos mons (real i fictici) que s'entrecreuen amb terribles conseqüències.

"Una de les possibles motivacions de l'assassinat dels progenitors es pot deure als problemes d'alcoholisme o drogodependència d'aquest", expliquen sobre la causa que va provocar el crim al voltant del com gira l'obra. "En aquest supòsit és on resulta més interessant la justificació emocional de l'acte subjectiu. Es convertiria així el parricidi en un acte d'amor? I més encara: Com s'arriba del desig a l'acte?", es pregunten.