A juicio una mujer que se negó a recoger y firmar la citación para formar parte de una mesa electoral

El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada (nacida en 1960) fue designada mediante el trámite correspondiente para conformar la mesa electoral 10-7 A en el colegio electoral del Centro Social de la Ería, en la calle Ricardo Vázquez Prada de Oviedo, como segunda suplente de vocal 1º, para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

Así, sobre las 17.37 horas del día 4 de mayo de 2019, unfuncionario municipal se trasladó a su domicilio, en Oviedo, para entregarle la citación. La acusada se negó a recogerla y a firmarla, no abrió la puerta de su casa al funcionario, con el habló desde el interior de la vivienda.

El trabajador municipal le indicó que quería realizarle una notificación para las elecciones, a lo que la acusada le contestó que no quería saber nada. Ante esto, el funcionario le advirtió de las consecuencias de no recoger la notificación o negarse a asistir a las mesas electorales. La acusada insistió en que no queríasaber nada, advirtiéndole el funcionario de que podía incurrir en un delito, con penas de multa o incluso de prisión. La acusada persistió en su negativa a abrir la puerta y recoger y firmar la notificación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral.