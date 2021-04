Sánchez Quero cree que hay que enfocar el reto de la despoblación "en positivo" y buscar oportunidades

"Hay que huir del catastrofismo de algunos discursos en los que parece que ha habido una confabulación de poderes para acabar con el medio rural", ha apostillado.

Dicho encuentro ha sido organizado por la Cadena SER con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y ha tenido lugar en el monasterio de Veruela. En su intervención inaugural, Sánchez Quero ha reclamado que este tipo de iniciativas de reflexión y debate vayan acompañadas de la puesta en marcha de medidas efectivas contra este "grave problema". "Hablamos, escribimos y conferenciamos, pero no somos capaces de poner en marcha políticas efectivas contra la despoblación", ha criticado.

El presidente de la institución provincial zaragozana ha subrayado que la realidad que vive el medio rural "no responde a un abandono por parte de las administraciones, sino a un cambio de modelo y de ciclo" provocado por la industrialización y el desarrollismo de los años 60.

"La despoblación es un proceso muy complejo con múltiples causas interrelacionadas entre sí, por lo que no hay soluciones mágicas para combatirla, pero eso no debe servirnos de excusa para no aplicar un listado de políticas que sin duda contribuirían a mejorar las condiciones de vida y los servicios de nuestros pueblos", ha sostenido Sánchez Quero, citando la banda ancha y la telefonía móvil, pero también el acceso a la vivienda, los servicios bancarios, la atención a las personas mayores para que no tengan que irse de su localidad, el transporte, entre otros.

ACTORES CONTRA LA DESPOBLACIÓN

El presidente de la DPZ ha hecho una mención especial a todas aquellas personas y entidades que llevan décadas trabajando para frenar la "sangría" demográfica del medio rural.

"Parece que hasta ahora no se ha hecho nada, y eso tampoco es cierto. Hablo por supuesto de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y de todas las inversiones que han hecho para mejorar los servicios y los equipamientos de nuestros pueblos, pero también del Gobierno central, del Gobierno de Aragón y de los fondos europeos", ha recordado.

En este sentido, ha querido reivindicar una idea que le parece "fundamental" y "es que a la hora de plantear medidas contra la despoblación "no podemos seguir pensando solo en infraestructuras y servicios". Según Sánchez Quero también hay que cubrir otras necesidades como el ocio, la cultura, la conciliación laboral y familiar o "simplemente el sentirse acogido cuando se llega a un pueblo nuevo".

A su juicio, "muchas veces la despoblación tiene más que ver con las opciones personales y las preferencias: a igualdad de servicios muchos prefieren vivir en la ciudad por el modo de vida que les ofrece". Por ello, se ha preguntado lo siguiente: "¿Qué es mejor cambiar esa mentalidad o trabajar para que el futuro de quien se queda en nuestros pueblos sea mejor?".

Ante todos esos retos, y para buscar medidas efectivas para paliar la despoblación, el dirigente de la Diputación de Zaragoza ha apostado por "la creatividad, la innovación y el talento" poniendo como ejemplo la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, pionera en España, referente en este ámbito e impulsora de proyectos como el exitoso 'Erasmus rural' que ahora van a replicar otras diputaciones y universidades, y el Gobierno central.

También ha mencionado el proyecto europeo MOMAr que lidera la DPZ y que busca repensar la gestión del patrimonio rural dándole nuevos enfoques que vayan más allá del turismo.

LA OPORTUNIDAD DE LOS FONDOS EUROPEOS

Asimismo, Sánchez Quero ha pedido al Gobierno de España "liderazgo" contra la despoblación y la puesta en marcha de una financiación autonómica y una financiación local "que cubra los costes reales de los servicios", así como una PAC "que garantice realmente recursos suficientes a los jóvenes que se incorporan a la agricultura".

En esta línea, ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que va a poner en marcha el Ejecutivo central contempla un listado de 130 medidas ante el reto demográfico articuladas en torno a diez ejes que incluyen la plena conectividad digital, la transición ecológica, el turismo sostenible, el impulso al emprendimiento o la igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes, entre otros.

Por último, el presidente de la Diputación zaragozana ha vuelto a exigir la Ley de Desarrollo Rural aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "una herramienta excelente que apostó por favorecer los proyectos diferenciadores surgidos desde el territorio que está plenamente vigente y a la que no se le ha dado la importancia que tiene".