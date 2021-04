Aprovats per unanimitat la nova Ordenança del Cementeri i el Pla Territorial d'Emergències Municipal a Alacant

Després de superar el període d'al·legacions, ara estarà exposada a informació pública per un termini de 30 dies hàbils amb la finalitat de poder presentar suggeriments i reclamacions, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i Tauló d'Edictes Municipals.

El regidor d'Infraestructures, José Ramón González, ha indicat durant la sessió que aquesta nova norma s'aprova "després d'un gran treball tècnic que s'ha dut a terme per a millorar la gestió del nostre Cementeri de forma més eficaç, ja que l'anterior tenia més de huitanta anys.

Igualment, ha explicat que també s'aconsegueix així "actualitzar als diferents procediments, normatives i tràmits que es realitzen amb motiu de les activitats funeràries, així com la seua reglamentació d'ús i gaudi del recinte per tots els ciutadans".

González ha especificat que entre les modificacions es van a regular la inclusió de l'ordre d'adjudicació de les sepultures en el cementeri, de manera que es respecte la numeració correlativa de cada unitat d'enterrament. També s'ha regulat que qualsevol ciutadà podrà triar per raons econòmiques, "sempre que existisca disponibilitat", andanadas superiors.

La sessió també ha aprovat el nou Pla Territorial Municipal d'Emergència per a donar "la màxima protecció" a les persones, el medi ambient i els béns que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergències com a riscos naturals, inundacions, incendis forestals, forts vents i temporals costaners, entre altres circumstàncies.

El regidor José Ramón González ha destacat sobre aquest tema que el Departament Tècnic de Protecció Civil i Gestió d'Emergències ha dut a terme els treballs de "adaptació" d'aquest document de seguretat que s'ha d'adaptar cada sis anys.

D'aquesta forma, s'ha actualitzat el document de l'any 2014 després de realitzar-se una revisió i una nova anàlisi dels riscos que afecten a la ciutat i les seues característiques, així com l'estructura i operativitat a través d'una cartografia actualitzada en un format digital per al processament de la informació gràfica mitjançant ferramenta de SIG.

En concret, aquest pla estableix una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos necessaris, tant públics com a privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

'LAS HARINERAS'

D'altra banda, la sessió també ha tirat avant amb suport dels grups polítics i l'abstenció de Vox, el Programa d'Actuació Integrada de la unitat d''Execució 2' del sector Benalúa Sud que consisteix en la municipalización de les instal·lacions conegudes com 'Las Harineras'.

En concret, es tracta d'una ubicació amb una superfície total urbanitzable de 8.355 metres quadrats sobre la qual es barreja la possibilitat de dotar-la d'un ús múltiple que puga anar des de dependències municipals o usos culturals o esportius, després que s'haja aconseguit un acord amb les empreses propietàries dels edificis, que canviaran la seua actual ubicació.

Ara, l'Ajuntament tindrà un termini de dos mesos des de la firma del Conveni de Programació, per a realitzar un projecte de reparcel·lació on es determinarà els metres d'aprofitament que li corresponen. Una vegada determinada la quantitat de sostre edificable, es decidirà l'ús al que anirà destinat aquests immobles, tal com ha explicat l'edil del ram, Adrián Santos Pérez (Cs).

Així mateix, el regidor 'taronja' ha assenyalat que aquest projecte es va iniciar en 2003 i ara s'ha "desbloquejat després de 18 anys de paralització", la qual cosa permetrà que els edificis que actualment acullen les fàbriques de Harinas Bufort i Cloquell passen a ser de propietat municipal com a resultat de l'aprofitament urbanístic acordat.

JORGE JUAN

Finalment, s'ha aprovat sense vots en contra la concessió de la Medalla de la Ciutat, a l'Institut d'Ensenyament Secundari (IES) Jorge Juan amb motiu del seu 175 aniversari.

L'alcalde, Luis Barcala, ha emplaçat els regidors i al centre a realitzar l'entrega "física" de la Medalla de la Ciutat quan la situació sanitària ho permeta, i poder d'aquesta manera "realitzar l'homenatge que l'Institut es mereix per la contribució a l'educació de punts alacantins i professors il·lustres que van impartir les seues classes magistrals".

L'institut es va fundar en el mes d'agost de 1845. El Butlletí Oficial de la Província número 184, de 14 d'agost de 1845, en la circular 338, Secció d'Instrucció Pública, va arreplegar el decret fundacional de l'Institut Provincial d'Alacant, firmat pel Ministre de la Governació per aprovació de la Reina Isabel II.

Així mateix, han tingut l'oportunitat de formar-se en les seues aules alacantins com el president Emilio Castelar, el fundador i director de la Institució Lliure d'Ensenyament, Francisco Giner de los Ríos o l'alcalde d'Alacant i ministre de Governació en la I República, Eleuterio Maisonnave. Així com el músic i compositor Manuel Dicenta, el literat de la Generació del 98, Carlos Arniches o l'escriptor Gabriel Miró.