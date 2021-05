Guadalupe Bragado fue directora general de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2019, y hoy ocupa la dirección de Formación Profesional del centro de estudios CCC, desde el que la compañía se lanzará en el curso 2021-2022 a la titulación reglada de FP, a distancia y presencial. Para ello, abrirá dos nuevos centros en Madrid que incorporan 14 ciclos oficiales, de grado Medio o Superior, en familias profesionales de gran demanda laboral, como Sanidad, Informática, Servicios Socioculturales, Administración y Gestión, y Comercio y Marketing.

De su experiencia en la administración pública y ahora en CCC, asegura que la Universidad no tiene nada que envidiar a la FP, que sus titulados tienen más oportunidades laborales y mejores sueldos que universitarios en muchos sectores, y subraya la formación de profesores, así como en el constante contacto con el mundo de la empresa, para conocer qué demandan de enseñanzas como las que se prepara para impartir la compañía.

¿Cual es la situación actual de la FP en España, el contexto en el que entra ahora CCC?

Un contexto muy interesante. La FP está en plena transformación, se está revisando el catálogo nacional de cualificaciones y por fin hemos asistido a la integración de educación y empleo en FP. Era muy necesario que estas enseñanzas se acerquen más a la necesidad de cualificar y certificar la experiencia.

En las empresas, además, existe la necesidad determinados perfiles y había un excedente de titulados o egresados universitarios que quizá no encontraban después lo que realmente deseaban. La formación profesional puede ser una buena solución, un empuje y un apoyo también en casos de abandono escolar o falta de empleo. Nosotros queremos contribuir a ello.

Hace años, se consideraba que la FP era la vía para quienes no conseguían entrar en la universidad, ¿Se ha eliminado ese estigma?

Es cierto, era necesario prestigiar la FP, y las empresas están valorando más y mejor a los técnicos de grado medio y superior, incluso en FP básica, que conforma además un itinerario académico perfecto para llegar a la Universidad.

La FP de grado superior ocupa el mismo espacio que la Universidad y hay que saber reconocerlo. Si además conseguimos que sean enseñanzas más flexibles, que se puedan compaginar con la vida personal y profesional, ayudará a que las personas se decanten por la FP. Un 30% de los alumnos universitarios cambia de opción y retoma estudios vía FP, como un acercamiento a la empresa y para encontrar empleo.

Hay que intentar cambiarlo y que sea una primera opción, no la segunda, y eso es trabajo también de los orientadores educativos, para que las familias opten por la FP, que es la gran desconocida, y sepan que no hay oposición entre FP y Universidad: son itinerarios incluyentes, no excluyentes.

"La FP puede ser una solución para universitarios que no encuentran lo que deseaban o para los ni-nis"

¿Qué ofrece la FP a los estudiantes en términos de salida laboral o sueldo?

Según el INE, la inserción laboral de los titulados de grado superior es del 79,5% y del grado medio, del 74,6%. Este sería equivalente al Bachillerato, que tiene una tasa de inserción muy inferior, del 71,9%. Los titulados universitarios dependen de titulaciones y sectores, pero [la FP] supera la tasa de empleo de los egresados universitarios.

Eso no siempre ha sido así, pero hay profesiones que tienen una muy buena remuneración y el título idóneo es el de FP. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, tecnológico... Y después se pueden continuar estudios, seguir especializándote y avanzando en la carrera profesional. En estos aspectos, los técnicos no tienen nada que envidiar a los universitarios.

¿Existe coherencia entre los títulos de FP y la demanda laboral?

Ya se están publicando cursos de especialidades que favorecen la adaptación entre lo que demandan las empresas y los títulos, por ejemplo en ciberseguridad, en el ámbito tecnológico... En el ámbito sanitario, en los últimos años siempre ha habido mucha más demanda que oferta de plazas. Cada vez proliferan más y creciendo la oferta educativa. En CCC estamos haciendo una apuesta importante con dos nuevos centros para el curso próximo.

Una de las áreas que incorporan es la de Sanidad, ¿hay más demanda con la pandemia?

Uno de los títulos que ha tenido muchísima demanda y tiene una inserción laboral casi plena es el de técnico de cuidados auxiliares de enfermería, que ahora, dada la situación, ha estado y está muy solicitado. También todos los servicios de diagnóstico, lo que tiene que ver con traumatología. Por lo que me cuentan los sanitarios, es algo que sí se necesita y hay una tasa de empleo altísima. También bucodental, dietética, farmacia y parafarmacia.

¿A qué se refiere el área de estudios en Servicios Socioculturales?

Tenemos el título de educación infantil e integración social, que cada vez tiene más importancia. Hemos introducido un método de aprendizaje que se basa en potenciar no solo las competencias técnicas y los conocimientos, sino también en reforzar las competencias personales y sociales.

Cuando un estudiante termina su FP y llega a la empresa, ¿sus conocimientos responden a lo que quieren las empresas?

Hay que saber primero qué quieren las empresas y eso nos obliga a los centros educativos y a las administraciones a sentarnos, porque la empresa participa del proceso de formación. Aunque no sea un sistema de formación dual, la formación de trabajo son 370 horas que el alumno va a pasar en la empresa, y le van a permitir aprender, acelerar su aprendizaje y, para 7 de cada 10, va a significar su oportunidad de empleo.

El titulo sí es un pasaporte hacia el empleo, acredita formación, conocimientos y capacidad para desempeñar un puesto de trabajo, pero te tienen que conocer y reconocer qué sabes hacer. Hemos comprobado que el 70% de los alumnos se quedan a trabajar.

En CCC tenemos un amplio ecosistema de empresas colaboradoras y lo que nos transmiten es un buen termómetro para detectar si van con conocimientos adecuados, si les faltan competencia digitales... Nosotros nos hemos anticipado y tratamos que nuestros planes de estudios estén pensados para que los alumnos puedan adquirir esas habilidades que la empresa demanda.

En esa revisión de los estudios de FP, ¿hay cosas que sobran?

Es necesario actualizarla. Te encuentras títulos en la normativa básica que exigen determinados equipamientos que han quedado obsoletos. En el ámbito sanitario es muy frecuente. Los títulos son de la LOGSE, de la que hace muchísimos años, ni siquiera de la LOMCE, y ahora ya estamos hablando de la LOMLOE. Sí sería necesario seguir revisando.

En la Comunidad de Madrid pude revisar algunas familias profesionales, una de ellas la Informática, que es necesario actualizar incluso en su denominación. En estos ciclos formativos introdujimos módulos propios para que los contenidos sí tengan que ver con lo que se está haciendo: ciberseguridad, inteligencia artificial, big data... Es necesario que se vaya haciendo progresivamente y son muchos los títulos y lleva tiempo, pero es necesario hacerlo, tanto por parte de las administraciones como de los centros.

"Es necesario actualizar la FP. Había títulos como Informática cuando lo que se está haciendo es Ciberseguridad o Inteligencia Artificial"

¿Qué le parece el cribado y actualización de titulaciones que está haciendo el Ministerio de Educación y FP, qué espera de la nueva Ley de FP que está en preparación?

Estoy completamente a favor de la modernización de la FP y del profesorado. En CCC queremos incorporar a profesionales que estén a la vanguardia de estos estudios, que realmente estén afinando en sus empresas lo que van a enseñar a nuestros alumnos. Creo muy necesario intentar una mayor homogeneidad, porque ahora existe cierta confusión en las comunidades y convendría para que haya una oferta flexible, moderna, pero que podamos impartir una enseñanza a distancia y presencial en todo el territorio y los alumnos. Si eligen CCC, independientemente de donde residen pueden acceder a la formación, la evaluación, examinarse….

En el contexto del Plan de Recuperación con los fondos de la UE, ¿qué papel juega la FP para la modernización de la economía que se persigue?

Nosotros ya estamos ofreciéndonos a participar en la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, concretamente en los que persiguen mejorar las competencias profesionales relacionadas con la transformación digital. A través del Servicio Estatal de Empleo hay una convocatoria de programas formativos que están muy en la línea de esta integración que se pretende llevar a cabo en el Ministerio de Educa y FP y de Empleo. Debemos seguir avanzando para que podamos tener verdaderos centros integrados de FP, como pretendemos que sean nuestro dos nuevos centros de Madrid, que puedan adquirir esas competencias profesionales y acreditarlas o seguir completando con otros módulos profesionales. La FP es algo continuo, yo creo que ya todos debemos saber que no concluyes los estudios a los 20 o 25 años y se acabó, ya tenemos otra mentalidad y sabemos que el aprendizaje a lo largo de la vida lo debemos asumir como algo bueno y necesario.