PSPV y Compromís piden que la Diputación se una al Fondo de Cooperación y sea "un instrumento útil para todos"

En esos términos se han pronunciado los concejales de ambas formaciones en una concentración que ha tenido lugar a las puertas del consistorio, durante la cual han criticado la "nefasta" gestión en los recursos por parte de la Diputación. Al mismo tiempo, han lamentado que las ayudas "no llegan".

En este sentido, el concejal y portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha reprochado que la adhesión al Fondo de Cooperación no se haya realizado porque supone "perder millones de euros" en las arcas de los ayuntamientos, y más tras "estar funcionando en el resto de diputaciones".

"La Diputación debe aprovechar los recursos que existen pero por una cuestión de partido se están perdiendo millones de euros, lo que supone tener menos recursos para revertir la crisis que vivimos y para sacar adelante proyectos que son necesarios", ha defendido Natxo Bellido, que opina que a la Diputación dirigida por el 'popular', Carlos Mazón, se la relaciona con "caos y corrupción".

"NO LLEGAR LOS ÚLTIMOS"

Asimismo, Bellido ha instado al equipo de gobierno de la Diputación a "no utilizar las instituciones como un trampolín" y así gestionar "bien las funciones" para "no llegar los últimos" a las ayudas económicas, como las de la DANA. "Lo realmente importante es redistribuir los recursos entre los municipios de las comarcas alicantinas y eso no llega", ha concluido.

Por su parte, el edil del PSPV, Miguel Millana ha defendido que la concentración realizada era necesaria porque "las cosas deben cambiar" y "concretamente" en la Diputación de Alicante que lleva "muchos años arrastrando déficits de apoyo" a los ayuntamientos y ha asegurado que las reservas económicas de la diputación son "astronómicas".

"Los ayuntamientos necesitan fondos y esos fondos existen. Las reservas de la Diputación llegan a los 200 millones de euros y en el Ayuntamiento de Alicante son más de 60 millones de euros. El dinero debe llegar a los beneficiarios finales que son los ayuntamientos", ha manifestado Miguel Millana, que ha llamado la atención sobre la "pasividad" de las administraciones y ha solicitado "mayor colaboración entre las administraciones y no oposición".