¿A qué candidato a la presidencia de Madrid le comprarías su coche?

Las elecciones a la presidencia de Madrid del próximo 4 de mayo están dando mucho de qué hablar. Tanto, que hasta los futuros votantes han llegado a pensar a qué candidato preferirían comprarle su coche de segunda mano o con quién se lanzarían a hacer un viaje en carretera. Al parecer, una de las candidatas más aptas para ambos planes es la del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.

Un 48% de las personas consultadas en esta ronda preguntas afirmaron que Díaz Ayuso sería la persona con la preferirían compartir un viaje en carretera. La siguiente, con bastante diferencia, es la candidata de Más Madrid Mónica García: un 16% de encuestados la eligieron a ella. Al final de la lista se encuentra Iñaki Gabilondo, del PSOE, con un 6,3% de personas dispuestos a viajar a su lado.

Sin embargo, el candidato del PSOE se revela como una figura de confianza ya que un 20% de votantes le cedería su coche si un día se le estropease el suyo. La favorita en este aspecto sigue siendo Ayuso (37,7%), mientras que las personas que menos confianza inspiran son Pablo Iglesias (solo un 7,7% le dejaría el coche) y Rocío Monasterio, de Vox (un 9,7%).

Los favoritos para comprar un coche

Los encuestados, preguntados sobre a quién no le comprarían su coche de segunda mano, lo tienen claro: la mitad de ellos no firmarían un contrato de compraventa con Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos. A quién sí le aceptarían su vehículo usado es a Mónica García, ya que solo un 2,6% han declarado no querer comprarle el coche.

En el medio se encuentran la candidata del PP con un 16,6% de negativas y Rocío Monasterio, de Vox, con un 19,1%. A Gabilondo y el representante de Ciudadanos en estas elecciones, Edmundo Bal, tampoco les costaría demasiado colocar su coche ya que solo se toparían con un 4,9 y un 6,3% de rechazos. En el caso de este último quizás jueguen a favor las ganas de los potenciales compradores para probar su Harley Davidson.