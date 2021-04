Policía Nacional informa en unas jornadas a los empresarios del peligro de las estafas en la red

Es por ello por lo que la Policía Nacional orientó las jornadas desde el punto de vista de la prevención. El delegado de Participación Ciudadana, en coordinación con expertos policiales en la materia, el comisario de la Brigada Provincial de Policía Judicial y el inspector jefe, jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta informaron sobre los peligros en la red.

Hoy día los cibercriminales aprovechan las nuevas tecnologías para comunicar con el mayor número de víctimas potenciales de forma indiscriminada y por ello hay que tener una desconfianza racional ante cualquiera de estos indicadores, según informa la Policía Nacional.

Tales como utilización de cualquier pretexto para conseguir información sensible; invitación a hacer click en algún hipervínculo que redirecciona a sitios web no seguros desde los que se consigue la información; redacción/ortografía/sintaxis incorrectas, aludiendo a los comunicados de organismos/instituciones no existentes en España; o utilización de direcciones de correo electrónico cuyos dominios no coinciden con los habituales empleados por las instituciones/empresas suplantadas, o que parecen coincidir pero presentan algún ligero cambio.

Para evitar convertirse en víctima de estas infracciones, se recomiendan, entre otras cosas, la puesta en marcha de los siguientes hábitos seguros: tomar precauciones ante comunicaciones no esperadas, no facilitar datos personales o bancarios a través de teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio cuando existan dudas, no hacer click en hipervínculos o abrir archivos si no se está ante un interlocutor de confianza y usar una configuración correcta de los equipos informáticos, así como antivirus.

El fraude de CEO consiste en que los delincuentes contactan telefónicamente o por cualquier otro medio con un establecimiento comercial, compañía o empresa para solicitar un pago urgente haciéndose pasar por un alto cargo de la misma.

Los especialistas en esta tipología delictiva ya han realizado un trabajo previo de ingeniería social en donde han averiguado datos relacionados con la estructura, nombres y demás información de la empresa en concreto.

Todo ello les coloca en posición de ganarse la confianza del personal de la empresa y conseguir que finalmente se acceda a ingresar el dinero que solicitan, saltándose los procedimientos establecidos.

La formación del personal de la empresa es de vital importancia para prevenir convertirse en víctimas. Cobra especial importancia la formación en seguridad que permita discriminar, por parte de los empleados, si pueden estar ante uno de estos casos.

Es importante que las empresas establezcan protocolos adecuados que regulen cómo se gestionan los pagos (incluso en casos de urgencia) y que transmitan esa información a los empleados.