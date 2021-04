Càritas denuncia que 1 de cada 4 familias atendidas en Barcelona tienen a todos sus miembros sin trabajo

Càritas Diocesana de Barcelona ha denunciado este viernes que 1 de cada 4 familias atendidas tienen a todos sus miembros sin trabajo. Esto supone un 25% del total. Según una encuesta elaborada a partir de más de 600 personas acompañadas por la entidad, 6 de cada 10 no tienen un trabajo digno, sea porque no lo encuentran (43,8%), o porque se ven obligados a trabajar en el mercado informal (20%).

Paralelamente, la pandemia ha generado nuevas formas de precariedad laboral. Así, los trabajadores han de asumir más riesgos de exposición ante la enfermedad (el 75%) o tener consecuencias negativas en el caso de hacer una cuarentena (el 70% no se puede permitir hacer un confinamiento, ya que perdería el trabajo o se quedaría sin ingresos).

La mayoría de estas personas tienen trabajos que mayoritariamente están relacionados con el servicio doméstico, el cuidado y el acompañamiento a menores, mayores y dependientes, o la venta ambulante, entre otros.

1 de cada 4 hogares con menores no puede pagar el gasto escolar ordinario

No tener trabajo, o tener un empleo con el que no se pueden cubrir todos los gastos supone que 1 de cada 4 hogares con menores no puede pagar el gasto escolar ordinario, que un 35% no puede acceder a la medicación que necesita, o que un 48,5% no puedan llevar una alimentación adecuada. Asimismo, esta situación provoca que el 49,8% de las familias se encuentre en apagón digital.

No disponer de un dispositivo electrónico, de conexión a internet o de los conocimientos suficientes para realizar gestiones telemáticas ha provocado que el 41% de las personas atendidas por Càritas haya perdido alguna oportunidad formativa, y que un 30% haya perdido alguna oportunidad laboral.

Según Dessirée García, responsable del programa de formación e inserción laboral de Càritas Barcelona, aunque las cifras de ocupación laboral de las personas que atienden se aproxima a la situación de antes de la pandemia, "no es una situación óptima". "Hace un año ya alertaban de un mercado laboral inestable, generador de exclusión social. No podemos dejarnos llevar por el espejismo de la supuesta recuperación", ha avisado.

Del mismo modo, García ha constatado que los trabajos considerados "esenciales", ejercidos mayoritariamente en condiciones precarias, "no se han visto reconocidos" durante esta crisis, y que hay que "reivindicar el papel de las personas" que cuidan de otras o de aquellas que garantizan que un espacio esté desinfectado. "Las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no han llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha pasado con el subsidio temporal previsto para los trabajadores del hogar o el ingreso mínimo vital", ha indicado.

Càritas Diocesana de Barcelona, conjuntamente con otras entidades que conforman la plataforma Església pel Treball Decent, alerta de la tendencia a convertir los ERTE en ERE, y que esto pueda suponer "un aumento del paro de carácter permanente". Por este motivo, reclaman impulsar "nuevas políticas activas de ocupación" en Cataluña, y que el Gobierno, así como la Generalitat, aprovechen los fondos que la Unión Europea (UE) destina a las políticas activas de ocupación.

También piden que las entidades del Tercer Sector tengan "un papel destacado" en la búsqueda y realización de nuevas políticas activas. Y, finalmente, que la administración impulse proyectos enfocados a reducir la brecha digital, un muro "infranqueable" para muchas personas en situación de vulnerabilidad.