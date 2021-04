Coronavirus.- 'Sara', nou chatbot de Conexus per a resoldre dubtes sobre la normativa laboral en pandèmia

Aquesta assistenta virtual, basada en intel·ligència artificial, ofereix suport a empresaris i treballadors en preguntes relacionades amb cinc blocs temàtics que segueixen de màxima actualitat, com la pròrroga dels ERTO, el teletreball, el pla MECUIDA, la prevenció de riscos laborals vinculats a la COVID-19 o informació relacionada amb empresaris i autònoms.

Amb el 'chatbot', la fundació mostra el seu suport a un projecte de responsabilitat social col·laborativa impulsat per empreses valencianes per a ajudar a buidar dubtes sobre temes d'actualitat, i, d'altra banda, proporciona una informació de valor, "de forma massiva" i durant els set dies de la setmana, als usuaris que visiten el seu web i interactuen, explica el president de Conexus, Manuel Broseta.

El contingut que ofereix 'Sara' s'actualitza de forma permanent. El seu percentatge d'encert, des de la seua engegada a principis de març, és de quasi el 93%; és a dir, dóna la informació correcta a nou de cada deu preguntes que se li formulen.

Moltes d'aquests dubtes estan vinculades amb els ERTO, ja que encara hi ha fins el 743.628 persones acollides a un expedient de regulació temporal d'ocupació, segons dades del Ministeri de Treball corresponents al mes passat.

'Sara' estarà activa mentre continuen vigents les mesures extraordinàries aprovades pel Govern. Es pot instal·lar en pàgines web d'entitats i organitzacions empresarials de forma senzilla i gratuïta a través d'un formulari de la fundació.

El 'chatbot' està desenvolupat per les empreses alacantines Dual Link i 1MillionBot i compta amb un equip de professionals i experts en cadascun dels blocs temàtics per a actualitzar i incorporar continguts. Entre ells, la Federació d'Associacions de Treballadors i Empresaris Autònoms (ATA), que assessora pel que fa a aquest col·lectiu; la inspectora de Treball i Seguretat Social Carmen María Hernández Cebrián, responsable del bloc d'ERTO; l'advocat Cayetano Sánchez Butrón, en la temàtica de Teletreball, i l'advocada Tatiana Villanueva com a assessora sobre MECUIDA. El bloc de prevenció de riscos és responsabilitat de la directora de Recursos Humans Irene Pardo Casado.

L'equip es complementa amb Raquel García Castellano, responsable de coordinar els equips; Caterina Ferrero, en la part de comunicació; Alejandro García, en disseny gràfic, i José Amorós al capdavant de la gestió de continguts del chatbot.

Conexus Madrid-Comunitat és una plataforma civil independent integrada per persones físiques i jurídiques amb origen a la Comunitat Valenciana o vinculades a ella. Formen part col·lectius empresarials com l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), les Cambres de comerç de la Comunitat i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), al costat d'empreses representatives i empresaris a títol particular.