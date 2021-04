"MusikAuzo" ofrecerá 27 citas musicales al aire libre hasta el próximo septiembre en todos los barrios de Bilbao

Según ha destacado el Consistorio bilbaíno en un comunicado, el programa "MusikAuzo" llenará de ritmos musicales diversos, como el funky, el swing, el pop-rock, jazz o músicas del mundo, las calles de los barrios de los ocho distritos de la Villa.

En total, ofrecerá 27 citas musicales hasta el próximo mes de septiembre con la actuación de 22 grupos, de Bizkaia, con "gran experiencia y trayectoria".

"MusikAuzo" abrirá su programación el 5 de mayo con el concierto de Mice, que se celebrará a las 19.30 horas en la plaza del Funicular de Castaños. Este es el proyecto en solitario de Miren Narbaiza y en este concierto se podrán escuchar "atmósferas oscuras, distorsiones y tempos lentos sin desterrar del todo la luminosidad y teniendo a la voz como base de todo", ha indicado el Ayuntamiento.

Tras esta cita, llegarán las de Arantza eta Pantxo, Bilboko Txistulari Banda, Cigarrette Breack, Confluence, Eider eta David, Iker Lauroba eta Beste Urtaroak, Jonu Kantautorea, Malú Garay Quartet, María Rivero & Tribu Banda, Masiompa, Mihailovic & Abi F., My Bastard Friend, Sutan Taldea, TBK - Txistuman Balkoitik Kalera, The Binilo's, Xukelak, Zazkel, Zorrotzako Rock Astea: Trapala, Atxazo, Lur Jota y Free like a Wind.

La entrada a estos actos es gratuita y se puede realizar la reserva de la localidad con antelación en