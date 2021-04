Cs proposa un pla nacional de l'aigua estable i consensuat que garantisca els recursos hídrics en tota Espanya

Aquesta iniciativa preveu impulsar un pacte que adapte la realitat mediambiental del país als reptes del canvi climàtic i redactar la norma buscant l'acord entre societat civil, forces polítiques i totes les comunitats autònomes, explica en un comunicat el diputat per Alacant Juan Ignacio López-Bas.

Per a Cs, el debat entorn de l'aigua en el conjunt d'Espanya és encara molt feble i quasi circumstancial, mentre en les províncies d'Alacant, Múrcia o Almeria la gestió dels recursos hídrics procedents del transvasament Tajo-Segura és "un assumpte de gran importància".

"Som un país especialment afectat per la sequera i els experts alerten que aquest fenomen empitjorarà encara més fins a l'any 2040", recorda el parlamentari 'taronja', advocant per tindre en compte la problemàtica de la interrelació de conques i demarcacions hidrogràfiques amb la finalitat de "acabar d'una vegada amb les disputes i els conflictes territorials per la gestió de l'aigua, que ara mateix posen en perill la continuïtat de sectors clau com l'agricultura valenciana".

Aquesta proposició no de llei (PNL) insta així el Govern a modificar la normativa actual de 2001 perquè la gestió dels recursos hídrics es base en criteris tècnics i es garantisca la protecció de la biodiversitat. Cs també planteja accelerar l'aprovació dels plans hidrològics de les conques espanyoles, en línia amb els objectius marcats per la UE i de la futura llei de canvi climàtic.