Barcala titlla d'"energúmens" als autors de l'agressió homòfoba: "Som una ciutat oberta i tolerant"

"Alacant és i sempre ha sigut, perquè forma part de la nostra forma de ser, una ciutat oberta i tolerant. Així som i així volem seguir sent. Apostem per la convivència pacífica", ha ressaltat. Així mateix, el 'popular' ha agregat que "davant aquests fets cal alçar la veu i cal rebutjar tot tipus de violència".

A més, ha destacat que "altres dos persones" van evitar una "brutal palissa", però no per açò deixen de ser víctimes de l'ocorregut. En la mateixa línia, ha recalcat que l'agressió "covarda" d'aquest "grup d'energúmens" a una persona es va produir "simplement perquè era homosexual", un fet pel qual ha mostrat la seua "absoluta condemna"

"Apostem per la convivència pacífica, la tolerància i el respecte als altres" per a la "tranquil·litat" que "eixos drets i llibertats que nostra Constitució estableix per a tots per qüestions de sexe o religió, a Alacant es respecten, perquè són principis que tenim interioritzats", ha assenyalat Barcala davant la corporació.

Per açò, ha sostingut que "rebutgem qualsevol tipus de violència, siga la que siga, perquè cap és justificada", al mateix temps que ha insistit en el "compromís" de defendre les llibertats "públiques i individuals": "Defenem que tots siguen tractats amb igualtat i respecte".

"Condemnem que la condició sexual d'una persona puga provocar, mai, ni violència ni censura", ha dit l'alcalde, qui ha subratllat que aquests fets "no tenen cabuda en la nostra societat" perquè "no acceptem que s'atempten contra ningú, i menys quan en aquest cas la palissa obeïx a una qüestió homòfoba".

Finalment, ha emplaçat els membres de la corporació a ser "exemple" per als alacantins perquè "és la nostra responsabilitat ser espill dels nostres conciutadans". "Darrere de tota violència sempre hi ha hagut abans crispació: siguem exemple i amb aquesta condemna marquem sempre on estem", ha conclòs Barcala.