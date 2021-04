Les arruixades romanen aquest divendres a la Comunitat i les temperatures arribaran als 21ºC

Per a aquesta jornada s'espera vent variable fluix que estendrà a la vesprada a components sud i est amb intervals de moderat en el litoral.

Les temperatures mínimes no patiran canvis i les màximes aniran en descens en el litoral de València. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 15ºC i una màxima de 21; la de Castelló, de 14 i 20; i la de València, de 13 i 19ºC.

Per a demà, dissabte, hi haurà cel nuvolós o cobert amb probables precipitacions i no es descarta que vagen ocasionalment amb tempestat.

El diumenge continuarà el cel nuvolós i pot ser que hi haja alguna precipitació feble i aïllada a la vesprada en l'interior de Castelló. Les temperatures màximes fregaran els 22ºC.