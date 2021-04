Uribes promet una inversió “contínua” al Castell de Sagunt

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, va expressar ahir el seu compromís que el Castell de Sagunt reba una inversió “contínua i sense aturades” en els pròxims anys que reforce el seu valor com a “lloc d'història i de memòria”. Com a primer pas, va recordar els 1,1 milions d'euros que el Govern ha destinat al monument en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021. “No és futur, és present”, va postil·lar.

Així ho va manifestar durant una visita realitzada ahir a Sagunt inclosa en el viatge de treball que, durant tres dies, està duent a terme en la Comunitat Valenciana. Uribes va recórrer el castell al costat de l'alcalde saguntí, Darío Moreno, i la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero, entre altres autoritats, i va afirmar que el territori “respira cultura” i “ho té tot: patrimoni històric, arqueològic, industrial i paisatgístic”.

Respecte al castell, va fer notar que “és de titularitat estatal i és obligació del Govern d'Espanya invertir i secundar per a tirar avant amb més força aquest meravellós lloc”. Per això, va subratllar que la inversió d'enguany per al castell servirà per a portar actuacions sobre algunes parts de la muralla, les senderes o la porta de l'Almenara.

A més, el ministre va qualificar d’”interessant” la idea que “la Universitat Politècnica de València tinga un centre d'estudi permanent d'investigació arqueològica perquè això és història d'Espanya i de la Humanitat”.