Ayuso vaticina la "caída histórica" del PSOE en Madrid, "que incluso podría ser 'sorpassado' por otros partidos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha vaticinado este viernes una "caída histórica" del PSOE en Madrid en las elecciones del 4 de mayo, "que incluso podría ser 'sorpassado' por otros partidos".

En una entrevista en 'esRadio', la dirigente autonómica ha censurado que los socialistas están intentan deslegitimar el final de la campaña, alertando de que viene "la ultraderecha" con el objetivo de dar "los últimos coletazos" a la desesperada.

Ayuso ha sostenido que el trato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "infame" contra la región. "A mí cuando me dicen es que confrontas con Sánchez, no, no, es que el problema de Madrid es Pedro Sánchez", ha declarado. La presidenta madrileña pide "apoyo y respaldo" porque los dos años que se han vivido en Madrid "son para olvidar" no solo por el virus sino por cómo les "trataron".

Como ejemplo, ha puesto la "utilización aberrante" que están haciendo de todas las instituciones, cuando han negado "la protección a través del aeropuerto" de Barajas por donde "están entrando las cepas", cuando se han inventado "un comité de expertos falso", cuando "han amenazado con las subidas de impuestos" y cuando han llegado a "maltratar dos hospitales como Ifema y el Zendal".

La 'popular' ha insistido en que estas elecciones están "trascendiendo las siglas del PP" y ha desvelado que están viendo "mucho voto de socialistas descontentos, de mucha gente de izquierdas, y por supuesto del centro y del centro-derecha".

"La sociedad madrileña está más unida que nunca", ha defendido, al tiempo que ha incidido en que "tiene que caer el 'sanchismo' ya de una vez".