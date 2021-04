Barceló descarta demanar un estat d'alarma “a la carta”

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va descartar ahir que la Comunitat Valenciana vaja a demanar un estat d'alarma “a la carta” després del 9 de maig perquè “tenim tots els instruments al nostre abast per a continuar mantenint a ratlla el virus”. Per això, va demanar “tranquil·litat” i va garantir que s'adoptaran totes les mesures restrictives necessàries per a contindre la pandèmia, que es traslladaran al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè les ratifique com s'ha fet fins ara.

Barceló va respondre així a la diputada de Ciutadans Yaneth Giraldo sobre quines mesures s'adoptaran després del 9 de maig, i sobre aquest tema va insistir que s'aplicaran totes les mesures restrictives necessàries d'acord amb la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana. Per això, va tornar a demanar “tranquil·litat” perquè les mesures “es mantindran en funció del nivell en què es trobe a cada moment la Comunitat Valenciana”.

En eixe sentit, va recordar que ja es disposa de dos escenaris per a poder moure's després de l'Estat d'alarma. D'una banda, la llei 2/2021 de 29 de març, que es va aprovar fa escassament un mes en el Congrés i al Senat, que estableix un marc jurídic sobre les mesures preventives que romanen malgrat caure l'Estat d'alarma en matèria de sanitat i higiene, detecció precoç, o evitar aglomeracions, entre altres, i que porta aparellat un règim sancionador.

De la mateixa manera, la responsable autonòmica de Sanitat va destacar que es pot recórrer a la Llei orgànica de Salut Pública, que estableix el marc jurídic perquè les comunitats autònomes puguen adoptar “les resolucions hi haja o no Estat d'alarma”. Barceló va recalcar a més que cada resolució dictada per la Generalitat i per la Conselleria de Sanitat va acompanyada d'un informe de la situació epidemiològica que justifica les restriccions adoptades i que eixe informe, al costat de les resolucions, es remet al TSJCV per a la seua ratificació.

“Totes les mesures han comptat amb el suport i seguretat jurídica i seguirem així”, va manifestar Barceló. De fet, va recordar que en el període en què no havia Estat d'alarma la Comunitat Valenciana va aplicar, entre altres limitacions, el toc de queda, les reunions de grups i es va autoritzar el perimetraje municipal amb el suport del TSJCV. En total, s'han adoptat 13 mesures fonamentals i s'han desestimat huit recursos contra eixes mesures sense que hi haguera l'Estat d'alarma, va detallar.