La Comunitat rep la major remesa de dosis i ampliarà punts de vacunació

La Comunitat Valenciana rebrà la pròxima setmana un total de 401.400 dosis de vacunes contra el coronavirus: 187.200 dosis de Pfizer, 168.000 de AstraZeneca, 32.800 de Moderna i 13.400 de Janssen. Així ho va avançar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seua visita al ‘vacunòdrom’ de la Ciutat de la Llum d'Alacant, on va explicar que la xifra que s'espera rebre la pròxima setmana “suposa l'enviament més elevat en els quatre mesos de campanya de vacunació” i “representa quasi una quarta part de totes les dosis administrades”.

A més, a partir del 24 de maig s'incrementaran a 124 els punts de vacunació en tot el territori coincidint amb l'increment de subministraments per part de les companyies farmacèutiques.

El cap del Consell va indicar que fins ahir al migdia ja s'havien administrat 1.574.074 dosis i que hi ha 411.342 valencians amb la pauta completa. També que el ritme de vacunació es manté en la Comunitat Valenciana per damunt de la mitjana d'Espanya: s'han administrat el 92,1% de les dosis rebudes, enfront de les 88% de mitjana. “Es tracta d'una bona notícia que ens permetrà accelerar el ritme d'immunització, encara que som conscients que el ritme depén de la capacitat de subministrament i el compliment dels contractes per part dels laboratoris”, va indicar Puig.

Respecte a les persones en residències, quasi el 100% ha rebut ja una dosi i el 93% ja té les dues. A més, el 100% dels majors de més de 80 anys ja han rebut almenys una dosi i el 90% estan vacunats. I entre els 70 i 79 anys la cobertura d'una dosi és del 71,9% i el 5,8% estan vacunats d'ambdues.

En aquest sentit, Puig va incidir en què fins a setembre arribaran dos milions de Janssen a la Comunitat Valenciana, la qual cosa permetrà immunitzar al 40% de la població, i va indicar que a partir de la tardor i l'hivern caldrà preparar-se “perquè no ressorgisca la malaltia”. En eixe moment, espera tindre un nivell de vacunació “per damunt del 80%”.

Objectiu: “Acostar encara més la vacunació a tots els ciutadans"

La Comunitat Valenciana ampliarà a partir del pròxim 24 de maig a 124 els punts de vacunació, la qual cosa permetrà, sobretot, desplaçaments “més curts” a les persones que han de ser vacunades i una administració “més àgil” de les dosis que arriben setmanalment, segons van informar ahir fonts de la Conselleria de Sanitat.

Sobre aquest tema, la consellera Ana Barceló va destacar que l'objectiu d'aquesta nova distribució de punts, que implica mantindre oberts tots els actuals, és “acostar encara més la vacunació a tots els ciutadans i ciutadanes, al mateix temps que puguem administrar totes les dosis que arriben a la Comunitat per a protegir, com més prompte millor, a les 4.269.305 persones que han de ser vacunades”. Davant l'increment en la quantitat de dosis que rebrà la Comunitat Valenciana, la Conselleria ha previst utilitzar 124 punts de vacunació.

Aquest pla, a més, permet garantir la continuïtat del funcionament normal dels centres d'Atenció Primària i evita la possible aglomeració de persones en ells, assegurant així “el compliment de la disposició de circuits diferenciats i distàncies de seguretat, entre altres mesures preventives”, segons van recalcar les mateixes fonts.

En aquests punts de vacunació s'agruparan els ciutadans de 328 municipis, mentre que en els restants 214, que corresponen a les zones bàsiques de salut més remotes o amb accés més difícil, es vacunaran, tal com s'està fent ara, en els seus propis centres de salut.

Aquesta ampliació de punts de vacunació, ampliable fins a 161, consolida a la Comunitat Valenciana com una autonomia “capaç d'administrar 500.000 vacunes cada setmana”, va manifestar Barceló, que va subratllar de la mateixa manera la importància de respectar l'horari per a evitar aglomeracions. A més, la titular de Sanitat va sol·licitar la col·laboració de les persones citades perquè acudisquen a l'hora assignada, sense avançar-se, i així agilitar el procés.

“Proveir vacunes” a nivell mundial

Puig defensarà la pròxima setmana davant el Comité de les Regions de la UE la necessitat de “proveir vacunes no sols als països europeus, sinó també a la resta de països del món”. “Si no es vacuna al conjunt de la població, el virus continuarà estant”, va dir el cap del Consell.