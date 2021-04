Quién es Jaume Roures

Jaume Roures es un empresario y productor cinematográfico nacido en la ciudad de Barcelona el 24 de abril de 1950 y conocido en España por haber construido un gran conglomerado mediático.

Así, Roures es el fundador y administrador único de Mediapro, un grupo audiovisual creado en 1994 dedicado a la producción de contenido para televisión y cine y que, además, gestiona derechos deportivos como es el caso del fútbol.

¿Cómo ha sido su trayectoria?

El empresario alcanzó gran popularidad tras obtener la concesión de la televisión en abierto de LaSexta en el año 2005 durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo de su trayectoria profesional, los primeros pasos de Roures fueron como periodista deportivo en TV3, el canal autonómico de Cataluña.

Fue uno de los encargados, junto a Toni Cases y Tatxo Benet, de idear el diario Público a través de la editora Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones. Buscaba incluir en el mundo mediático español un periódico con ideología de izquierdas.

Actualmente, Mediapro es una de las productoras más relevantes a nivel europeo y ha producido formatos como El Intermedio (LaSexta), España Directo (TVE) y El Internado (Antena 3). Roures fue el encargado de dirigir el documental Las cloacas del interior emitido en el año 2017 en el que se narra cómo funcionan las supuestas cloacas del Ministerio del Interior. Mediapro fue la productora encargada del documental Cataluña: 1-O sobre cómo se desarrolló el referéndum de independencia convocado el 1 de octubre de 2017.

Pese a su condición como líder de un conglomerado mediático, Roures se declara trotskista. "Yo no soy un empresario de la comunicación. Siempre tengo que dar la misma explicación. Nosotros no hicimos Mediapro para llegar a ser esto tan grande. Habíamos estado en la pública, habíamos estado en la privada. Esto lo empezamos cuatro que no teníamos ninguna cuenta bancaria importante", declaraba en una entrevista para Crític.

Desde su juventud ha sido militante, primero en Comisiones Obreras y después en el Frente Obrero de Cataluña, para pasar a la Liga Comunista Revolucionaria. Incluso fue detenido en varias ocasiones y estuvo en prisión durante dos años.