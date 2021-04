Este jueves, Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes 2021. Aunque la convivencia entre los concursantes no está siendo especialmente conflictiva en comparación con la de otros años, en el programa surgen algunos desencuentros con claras referencias al exterior.

Y es que, una de las concursantes, Olga Moreno, se encuentra en el ojo del huracán después de las informaciones expresadas por la exmujer de su marido, Antonio David Flores, este miércoles. De hecho, las referencias a la superviviente en Rocío: contar la verdad para seguir viva, no fueron muy halagüeñas.

Las palabras de Rocío Carrasco daban la versión opuesta a la popularizada a lo largo de los años de Moreno, dejando ver a una mujer que, lejos de ser la madre abnegada, manipulaba de manera manifiesta a sus hijos para ponerles en contra de su progenitora, Carrasco.

Por su parte, Moreno, que marchó a Honduras justo cuando empezaba la tormenta, ha hecho también varias alusiones al conflicto, dejando clara su debilidad por su marido y que lo que contaba la hija de la más grande no era cierto. En esta ocasión, se encontraba discutiendo con Tom Brusse cuando una frase que se encargó de repetir innumerables ocasiones pareció un dardo directo al exterior.

Ocurrió cuando el francés, a la defensiva después de que sintiera animadversión por Moreno que le mandó a trabajar, elevara el tono de voz. "A mí un hombre no me chilla, ¡Conmigo no! A mí en la vida me ha levantado la voz un hombre y no me la va a levantar ese niñato. A mí un hombre no me va a chillar porque no me ha chillado nunca. Esa manera te la guardas para ti" gritó Moreno, visiblemente enfadada.

En esa insistencia se pudo intuir un interés en dejar entrever que desmentía las numerosas acusaciones a Antonio David Flores por ejercer maltrato físico y psicológico contra Rocío Carrasco.