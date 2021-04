Andrea, en 'First dates': "Mis amigas dicen que mi prototipo de chico es friki y feo"

Las redes sociales encumbran a personajes desconocidos hasta límites insospechados. Pero, igual que suben, bajan y quedan en el olvido. Eso fue lo que le pasó a Andrea, una de las comensales que visitó este jueves First dates.

"Me hice viral el verano pasado en TikTok con un vídeo en el que salgo haciendo el tonto, porque si no sales haciendo eso, a una no la ven", afirmó la barcelonesa. "Subí un tutorial de maquillaje con un filtro en la cara que la deforma. Llegó a tener 500.000 reproducciones".

Andrea, en 'First dates'. MEDIASET

La joven acudió al programa de Cuatro en busca "de un chico que me trate bien y quiera acompañarme en las aventuras de mi vida. No creo que tenga un prototipo de chico, pero mis amigas dicen que me gustan los frikis y los feos".

Su cita fue Carlos, un estudiante de Psicología que defendió su futura profesión: "Parece que asistir al psicólogo es como si fueras al loquero, como se decía antaño, pero para nada es así. Creo que para la mayoría supondría un progreso en su vida".

Nada más verle, la maquilladora reconoció que era de su estilo, pero no especificó si por friki o por feo... Ambos charlaron en la barra del restaurante antes de pasar a la mesa para comenzar a cenar y conocerse.

Andrea y Carlos, en 'First dates'. MEDIASET

"Me mudé de Barcelona a Madrid justo la semana de la nevada, estuve todos esos días sola en casa mirando a la gente por la ventana a la gente como jugaba en la calle con la nieve", recordó Andrea.

"Cuando pude salir a cenar, me contagié de covid, pero es la segunda vez que lo paso, así es mi vida ¡una aventura!, exclamó Andrea, para sorpresa del madrileño, que señaló: "Que mala suerte, ¿no?".

Al final, Carlos sí que quiso tener una segunda cita con Andrea porque "estamos cerca, que es un punto a favor, y porque me gusta estar con gente que se lo sabe pasar bien y ella, lo es".

La barcelonesa, por su parte, también quiso volver a quedar con el estudiante de Psicología: "Me apetece conocerle más, me parece una persona muy interesante y creo que nos lo podemos pasar muy bien".