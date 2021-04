Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Tengo muchos amigos en Vox que consideran que el PP se ha diluido"

Una semana más, las opiniones de Tamara Falcó en El hormiguero causaron cierto revuelo (como hicieron sus comentarios sobre las vacunas programas pasados). Tras la entrevista a Dani Martín este jueves, Pablo Motos dio paso a la tertulia con la hija de Isabel Preysler, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Los colaboradores del programa de Antena 3 comentaron con el presentador las últimas novedades sobre las elecciones a la Comunidad de Madrid: "Me parece la campaña más siniestra a la que yo he asistido", comentó Pardo.

"Ellos viven del sectarismo y de la idea de que tú eres mi enemigo, a ese juego han jugado todos, especialmente los extremos", afirmó Del Val, mientras que Roca señaló que "se está polarizando todo tanto que no vas a votar a los tuyos, sino a conseguir que no salga el enemigo".

Nuria Roca y Juan del Val, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Falcó admitió que "tengo muchos amigos en Vox que consideran que el PP se ha diluido totalmente y que, realmente, la única opción son ellos". Entonces Motos añadió que "los de Vox creen que los del Partido Popular son demasiado flojos".

"Esto ya viene de lejos, es la derechita cobarde, hay que dar caña y ellos son los que nos van a salvar", afirmó Del Val, que explicó que "todos los populismos siempre tienen un líder que va a salvarnos de los malos, es el denominador común de todos".

El valenciano también les preguntó si les habían influido las ideas políticas de sus padres: "No. Nuestro hijo mayor vota ahora por primera vez, pero no sé a quién va a votar", comentó el escritor. Mientras que Pardo señaló que "mis padres no nos dijeron nunca a quién votaban hasta que fuimos mayores y ya teníamos nuestras propias ideas".