Zahara se posiciona de parte de Rocío Carrasco: "Tiene todo el derecho del mundo a contar su historia"

La artista Zahara, que publica este viernes 30 de abril su nuevo disco, Puta -una reivindicación de la mujer que cierra una trilogía muy personal-, considera que Rocío Carrasco "tiene todo el derecho del mundo a contar su historia donde le apetezca, donde quiera y donde le nazca".

"Hay gente que critica que este caso esté mediatizado, pero es su historia y debe y puede contarla donde quiera. Y si encima tiene una repercusión positiva, porque ha animado a contar su historia a otras mujeres maltratadas, de ahí solo se saca algo positivo", ha señalado Zahara en una entrevista con Europa Press, tras reconocer que, al no tener televisión, de este caso se informa a través de comentarios de amigos o en las redes sociales.

"De lo poco que sé es que ha llevado a mujeres a denunciar casos de malos tratos. Eso es tan positivo... por mucho que en nuestras casas nos eduquen para contar estas cosas, hay veces que se necesita a un referente ajeno a nosotros para poder hacerlo y el caso de Rocío Carrasco ha sido maravilloso", ha señalado.

Con Puta, Zahara saca adelante un disco conceptual en el que echa la vista atrás a muchas de las situaciones que ha tenido que vivir desde su adolescencia, empezando por ese insulto que recibió a los 12 años y con el que fue etiquetada. A partir de ahí, otras situaciones, desde el 'ninguneo' de multinacionales al acoso, quedan plasmadas en las canciones de este álbum.

"He contado mi historia por un acto egoísta, de necesidad, que me ha llevado a sanarme, sobre todo cuando otras mujeres me han dicho que se han sentido como yo. Creo que Rocío Carrasco se siente mejor después de haber contado su historia y, si encima ha hecho sentir mejor a otras mujeres, que venga alguien y me cuente el lado negativo de esto", ha afirmado.

Puta se junta con anteriores trabajos de Zahara como Santa o Astronauta para componer una trilogía musical que sirve de reflejo de la situación social de la mujer en la actualidad. "Es un poco eso de 'puta' o 'santa': la mujer ha vivido siempre entre la disociación de ser el amor puro o una guarra, no ha habido termino medio", ha destacado.

"Yo defiendo que ni una cosa ni la otra: ahora parece que lo contrario de puta es ser buenísima persona, y no. De hecho, una mujer puede haber sido maltratada y también mala persona, porque si los traumas por esos malos tratos no se gestionan bien, se puede acabar haciendo daño a otras personas por proyección de lo vivido", ha explicado la cantante andaluza.

La reivindicación de este trabajo parte también de la base de que "hay machismo en todos los sitios" y Zahara ha hecho hincapié en que el uso del lenguaje inclusivo puede ayudar a combatirlo. "Lo que no nombras no existe y hay veces que se ataca a las feministas por 'perder el tiempo por cosas tan nimias como el lenguaje'. Pero creo que hay que luchar por que se cambie el lenguaje y utilizar uno que incluya a todas las personas, hay que intentarlo", ha reconocido.

Puta es el resultado también del confinamiento -además de muchas sesiones de terapia, tal y como ha remarcado la cantante-. "Lo he pasado fatal y el disco es el resultado de sesiones de terapia que desembocan en un hundimiento total con la pandemia. En mi intento de sobrevivir he escrito estas canciones", ha resaltado.

No obstante, Zahara ha dejado claro que esta pandemia "ha jodido bien al sector" y va a costar recuperar la normalidad de hace año y medio -"yo, con poder tocar y que el público esté aunque sea sentado sin moverse, ya me da la vida: ojalá la gira del disco para este año se pueda realizar", ha pedido-.

"El sector ha sido abandonado a su suerte", ha lamentado al ser preguntada por la gestión política durante la pandemia. "He sido de las que ha pensado durante casi todo esto que nadie estaba preparado, pero conforme avanzaban las cosas... A nivel cultural no importamos una mierda, vale, lo entiendo. Pero económicamente, ¿no se ve la cantidad de dinero que mueve el sector? Hay que dar una oportunidad a la cultura, aunque solo sea por eso", ha concluido.