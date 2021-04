El edil de Personal de Sanlúcar critica su "cese" por "estorbar" al alcalde en un asunto de un "familiar"

Durante la sesión plenaria, prolongada no pocas horas y salpicado de desavenencias y recriminaciones, Manuel Macías hacía frente a las demandas de información en cuanto su "cese", explicando que no se trata de un cese "voluntario", sino que su destitución deriva de que como concejal con responsabilidades de gobierno no ha "hecho lo que el alcalde quería que hiciese por un tema suyo personal", tras lo cual precisaba que el primer edil cuenta con "varios familiares trabajando" en la plantilla municipal, señalando el caso de un "familiar directo" del primer edil al que él ha "tratado igual" que al resto de empleados municipales.

Al respecto, ha leído una "nota" supuestamente procedente de la Alcaldía en demanda de respuesta "en el plazo de dos días" a un escrito remitido por el mencionado "familiar directo" del primer edil, avisando de que ante los "informes negativos de los técnicos municipales", como concejal del Gobierno no "iba a ceder" ante lo que le solicitaba el primer edil.

En ese sentido, ha opinado que su cese deriva de que él "estorba" al alcalde, al que ha recriminado que sólo se haya "interesado por dos" empleados, uno de los cuales sería el citado familiar directo y otro al cual relegó "a un pabellón deportivo" sin funciones efectivas.

Este cese sucede al que aconteció ya en el ocaso de 2020 con la "renuncia" del que fuera primer teniente de alcalde y concejal del GIS Manuel Colorado, quien ostentaba además las delegaciones municipales de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente.

Manuel Colorado, recordémoslo, fue condenado junto al propio Eustaquio Castaño a cuatro años de habilitación para el ejercicio de cargo público, por apoyar en 2002 una licencia "ilegal" para la construcción de una casa de hermandad, con una altura que sobrepasaba en dos metros la máxima permitida por el planeamiento urbano vigente, toda vez que la hermandad había solicitado tal extremo para que la construcción acogiese su paso de palio. La sentencia, no obstante, fue impugnada.