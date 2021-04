Dani Martín, en 'El hormiguero': "Me meto en la cama después de los conciertos sin ducharme, soy así de cerdo"

Dani Martín fue el encargado de poner el toque musical en El hormiguero este jueves, donde presentó su nuevo videoclip, Cómo me gustaría contarte, una canción dedicada a su hermana que falleció hace 12 años y que pertenece a su último disco, Lo que me dé la gana.

Pablo motos le preguntó qué le habían dicho sus padres de la canción, a lo que el cantante contestó que "se la enseñé casi al final por si levantaba algún dolor, pero les ha encantado, disfrutaron mucho en el estreno del videoclip".

Dani Martín estrenó ayer el videoclip de su canción "Cómo me gustaría contarte" dedicada a su hermana Miriam que murió hace 12 años

El presentador no pudo evitar piropear a su invitado Platino: "Creo que has hecho una de las canciones más bonitas de tu carrera". Martín, agradecido, respondió que "está escrita desde la sonrisa y desde el momento en el que ya has sanado esa herida. Es un homenaje a mi hermana y a todos los que nos han dejado".

Dani Martín lanza una segunda edición del vinilo de "Lo que me dé la gana" ¡en rojo!

Tras comentar más curiosidades del tema, las novedades de la gira y el éxito que está teniendo con el disco, el valenciano quiso que el cantante desvelara a los espectadores del programa de Antena 3 algunas de sus manías.

"Odio ducharme en los hoteles porque cuando vamos de gira no es lo mismo que cuando te vas de vacaciones, que te vas a uno con las sábanas gustosas, sino que vamos a hoteles donde vamos a trabajar 30 personas y si tiras mucho de la sábana se puede partir por la zona de los pies", afirmó Martín.

Me lo he pasado increíble en El Hormiguero!!! Gracias Pablo Motos y equipo, por dejarme hacer algo tan bonito como lo que hemos hecho hoy, os quiero!!!!

El cantante reconoció que "me da un poco de asco ducharme en los hoteles. Si solo hacemos un concierto, voy de mi casa duchado, hago la prueba de sonido, el concierto, duermo y regreso a Madrid sin ducharme".

Y añadió: "Si, me meto en la cama después del concierto sin ducharme, soy así de cerdo, pero me da mucho asco el tema ducha, sobre todo los hoteles que tienen bañera". Pero Martín quiso entrar en detalles: "Creo que el mando a distancia de las televisiones es lo que tiene más mierda del hotel".

Motos coincidió con su invitado: "El mando a distancia no lo ha limpiado nunca nadie". El artista también comentó que "nunca hay que andar descalzo en la moqueta de la habitación del hotel".

Una sorpresa y un tema en directo

Tras la entrevista, unos grafiteros realizaron unas pintadas sobre unos paneles de metacrilato para dedicarle su obra a Martín, que posteriormente cantó en directo el tema Cómo me gustaría contarte acompañado de una orquesta sinfónica.