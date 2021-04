Tu horóscopo diario: viernes 30 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 30 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te gustaría estar en algún lugar distinto del que estás, pero lo cierto es que sabes perfectamente que no puedes quejarte. Hacerte la víctima no va contigo, así que pondrás buena cara a lo que se presente hoy. Esa es la actitud más inteligente.

Tauro

No te pongas a la defensiva con alguien que te quiere bien y que te ha demostrado que está a tu lado porque no te gusta lo que te dice hoy. Es algo poco relevante y no se lo debes de tomar en cuenta. Pon todo en una balanza.

Géminis

Cuando quieres, sabes ser sutil, ya que juegas con la dualidad y eso te funciona bastante bien. Hoy vas a utilizarla para llegar a algún fin determinado que te interesa. Procura que sea algo que realmente mereces por tus propios méritos.

Cáncer

Comienzas a mirar con ilusión una parte de tu futuro que habías frenado por las circunstancias. Pero ahora todo cambia a mejor y no tienes miedo de lanzarte a esa aventura personal que sin duda merece la pena. Eso te dará mucho ánimo y positividad.

Leo

Lo físico, las energías y las ganas de hacer cosas mejoran, pero hoy no debes excederte con nada, ni con una alimentación fuera de lugar ni con exigirte batir ningún récord. Procura mantener la mayor sensatez posible en todo lo que realices.

Virgo

No entiendes la falta de coherencia, desde tu punto de vista, de algunos asuntos que afectan a muchos. Es posible que hoy te intereses por ello y pidas que alguien te lo explique. Esa información será importante para saber qué debes hacer.

Libra

Ya llega el fin de semana y sientes liberación de todos los asuntos laborales que han sido tensos o con unas exigencias excesivamente altas tanto a ti como a tu entorno. Deja todo fuera de tu mente y descansa. Busca algo muy relajante.

Escorpio

Tienes dudas sobre dar un paso en un tema de negocios, así que aprovecha el fin de semana para meditarlo tranquilamente y sin prisas y hablarlo con tu pareja o con alguien de confianza. Te vendrá muy bien escuchar otros puntos de vista.

Sagitario

Es muy posible que recibas muy buenas vibraciones de una persona en la que no acabas de confiar del todo. Pero debes analizar tu comportamiento con ella para mejorar la relación. Después verás si llevas o no razón. Pero dale una oportunidad.

Capricornio

Tu afectividad estará hoy en alza, e incluso es posible que en esas cuestiones encuentres una posibilidad nueva en la que no habías pensado. Si lo trabajas un poco, irás por buen camino. Debes salir de tu ensimismamiento.

Acuario

Las exigencias de un jefe pueden ser demasiado altas, lo que supondrá que, no estarás demasiado de acuerdo con los planteamientos. Pero no es aún el momento de oponerte abiertamente a todo. Guarda silencio y haz lo que te digan, por ahora.

Piscis

Dejarás los wasap de lado y preferirás hablar con amigos o familia, y las conversaciones será muy agradables. Sacarás a relucir tus mejores maneras de relaciones públicas, habilidades sociales. Todo ello te hará pasar una buena velada.