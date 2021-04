El sector cooperatiu es mobilitza per a captar 842 milions dels fons europeus de recuperació

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) han mobilitzat al sector cooperatiu valencià per a captar finançament europeu per valor de 842 milions d'euros del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, l'element central de la qual és el programa Next Generation EU.

Les accions plantejades aborden la transició energètica, la digitalització i l'economia circular, amb les quals "es contribuirà a la modernització de les cooperatives valencianes i al manteniment dels prop de 80.000 llocs de treball que generen, a més de preveure la creació de 1.947 noves ocupacions", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El treball realitzat per la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme al costat de Concoval té el seu punt de partida en el Pla de Suport i Foment del Cooperativisme de la Comunitat Valenciana, Fent Cooperatives, presentat al novembre del passat any.

El document elaborat, que està alineat amb l'Estratègia de Recuperació de la Comunitat, s'ha centrat en els reptes de transformació del model productiu que marca la Unió Europea: transformació energètica i ecològica, digital i resiliència.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat el "gran esforç de col·laboració" que va suposar el document "perquè el sector cooperatiu s'ha unit per a poder garantir la capilarització a les cooperatives més xicotetes".

"La contribució del cooperativisme a l'estratègia de recuperació valenciana s'ha treballat transversalment i s'ha anat adaptant a les diferents manifestacions d'interés, com la referida en les comunitats energètiques locals, o l'actual de digitalització", ha assegurat.

Crida a la "sensatesa"

Per part seua, el president de la Confederació de Cooperatives, Emili Villaescusa, ha fet "una crida a la sensatesa", ja que considera que "això requerirà un esforç important del sector privat: els diners no arribaran gratis. És important estar preparats, perquè el vertader repte el tenen les nostres empreses, que són les que han d'assumir la necessitat de transformar-se i fer-ho en clau de desenvolupament sostenible, tant des del punt de vista econòmic com social i mediambiental".

El president de Concoval ha alertat de la dificultat que comporta la governança de les ajudes. "Els fons han d'arribar al nucli de la nostra economia, que són les pimes, segment en el qual es troben la majoria de les cooperatives valencianes. Està bé que hi haja grans projectes amb grans empreses, però la transformació serà un miratge si no es complementa amb projectes que arriben a les pimes i, per a això, és imprescindible una governança descentralitzada que compte amb els recursos de les comunitats autònomes i que desenvolupe les accions en clau territorial", ha dit en un comunicat.

Huit projectes

El programa desenvolupat inclou huit projectes: creació de comunitats energètiques locals; lluita contra el despoblament rural (repte demogràfic); economia circular en el sector agroalimentari i de distribució comercial; transformació en cooperatives de treball associat d'empreses mercantils en crisis (Salva la teua Empresa); desenvolupament de la col·laboració públic-privada amb cooperatives (Base Viva); impuls de les cooperatives de plataforma; digitalització; i, finalment, sistema integral de tractament i recollida de residus tèxtils (Acció Circular).

El de major envergadura és el relacionat amb les comunitats energètiques locals, que pretén mobilitzar 546 milions d'euros en inversió i preveu generar 840 nous llocs de treball. La fórmula natural de la comunitat energètica local és la cooperativa, perquè "dóna major seguretat jurídica i a més és un model ja contrastat i en ús".

Des de la Conselleria s'ha impulsat també un projecte en el qual el cooperativisme s'alia amb altres fórmules d'economia social. Acció circular proposa una visió integral del reciclatge del tèxtil, el 80% del qual està sent portat a terme actualment en la Comunitat per les empreses d'inserció, que han de continuar actuant com un agent principal en el disseny i implementació dels futurs sistemes de responsabilitat ampliada.