María Patiño abandona, entre lágrimas, el plató de 'Sálvame' tras meter la pata con Belén Esteban: "Te pido disculpas"

María Patiño no ha vivido su mejor tarde en Sálvame. Tanto es así que la periodista ha tenido que abandonar el plató, presa de los nervios, a raíz de una discusión con Miguel Frigenti, quien la ha tachado de ser una mala compañera con él y, especialmente, con Belén Esteban.

El disgusto de la comunicadora ha comenzado a raíz de una discusión con el valenciano, que le ha recriminado que no deja espacio a que otros colaboradores opinen en el plató. De hecho, ha asegurado que Patiño le manda callar en publicidad "como si fuera un perrito".

La presentadora de Socialité ha negado estas afirmaciones y ha llamado "cobarde" al tertuliano, que, entonces, ha aprovechado para recordarle que le dio 'me gusta' a un tuit que atacaba tanto a Telecinco como a Belén Esteban.

Miguel Frigenti acusa a María Patiño de dar "me gusta" en sus redes a muchos que critican a sus compañeros de Sálvame #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 29, 2021

Patiño ha abandonado el plató para comprobar Twitter y desmentir las acusaciones de Frigenti, pero, para su sorpresa, la periodista sí había dado al botón de 'me gusta' a un comentario negativo sobre su compañera y la cadena.

Entre lágrimas, la tertuliana le ha asegurado a Carlota Corredera que había reaccionado al tuit por error. "No lo he hecho, no sé cómo demostrarlo, lo juro", ha expresado, visiblemente nerviosa y preocupada.

María Patiño muy afectada tras el supuesto like a un tweet#yoveosálvame pic.twitter.com/cLPWDQNH94 — Bên💫 (@gerflowers) April 29, 2021

Sin embargo, Belén Esteban ha confiado en ella. "¿Tú te crees que si me lo juras no me lo creo? Lo que no quiero es verte así. Esto no es un juicio nos vamos a tranquilizar", le ha dicho, añadiendo que el mensaje "es una burrada" y que sabía que lo había hecho "sin querer".

Afortunadamente, Frigenti ha decidido bajar el hacha de guerra y pedirle disculpas: "Te quiero pedir perdón porque me he pasado, también tengo mucha tensión dentro y mis maneras no han sido correctas, lo último que quiero es hacer sufrir y llorar a un compañero". Unas palabras que ella ha agradecido: "Yo también si he estado un poco extralimitada, te pido disculpas".