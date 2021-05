Revelan que Luis Miguel se reencontró con su hija, Michelle Salas, solo después de la prueba de ADN

Que la serie sobre su vida no se está dejando nada en el tintero es algo que saben todos sus fans, pero si quiere desentrañar realmente quién es Luis Miguel va a tener que llegar hasta nuestros días, porque el tiempo no se detiene y los sucesos susceptibles de ser incluidos en el futuro de la ficción se están conociendo mejor ahora.

O por lo menos, en un par de casos. Comenzamos por una de las facetas que más se le ha achacado al Sol de México: la paternidad. Es de sobra sabido que la relación que ha mantenido a lo largo de los años el astro musical con su descendencia no ha sido la más loable y precisamente por cómo retrata la segunda temporada de la producción de Netflix el trato entre Luis Miguel y su hija, Michelle Salas, ha tenido que salir a colación el abogado de esta.

En una entrevista para el programa de televisión Me lo dijo Adela, Ilan Katz, el letrado, ha desvelado cómo fue realmente el supuesto primer encuentro del cantante con su primogénita, que ahora tiene 31 años, y que nada tiene que ver con cómo se ha estipulado en la biografía Oro de rey, escrita por Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, base para la serie.

"Stephanie [Salas, madre a Michelle] me contrata para demandar a Tvnotas [una revista del corazón]. Y me decía: 'Están molestando a mi hija'. Y yo preguntó: '¿Por qué la molestan?'. 'Porque es hija de Luis Miguel'. Le pregunté si él pagaba pensión y me respondió que no y dije: 'Ese es el asunto'", comenzó el abogado.

A continuación ha relatado el duro proceso para ponerse en contacto con el autor de éxitos como Ahora te puedes marchar o Culpable o no, primero contactando con la discográfica, luego al manager del artista y finalmente consigue la cita con Luis Miguel.

"Bueno, nunca con Luis Miguel, sino con uno de sus managers", afirma Katz, que pasa a detallar que este hombre no solo era contable sino que también había trabajado con Rolling Stones o U2. "Yo estaba empezando y llegué un día a su oficina, en Nueva York, y recuerdo que tenía discos de oro en las paredes y obras de arte por todo el piso, como Basquiat", resume.

Revela Ilan Katz en Me lo dijo Adela que fue el abogado que llevó el caso entre Michelle Salas y Luis Miguel para que se conocieran. ➡️ https://t.co/NV1zsoTmf5 pic.twitter.com/EjuAXiyUnA — Adela Micha (@Adela_Micha) April 27, 2021

"Y llegó y me empezó a escuchar. Me dijo: '¿Cómo estás? ¿Cuánto quieres?'. Se trataba de llegar a una negociación para equilibrar los gastos de Michelle en ese momento. La verdad es que Stephanie siempre fue una mujer muy congruente, muy concreta, jamás pidió algo que no fuese... Pero sobre todo Michelle quería conocer a su padre y la relación estaba muy...", deja sin terminar Katz para dar a entender que no había relación.

Y eso fue lo que ocurrió: que Luis Miguel se encontró con su hija. "Se llevó a cabo la negociación. Fuimos a Los Ángeles, un día hicimos las pruebas [de ADN] para Michelle y al siguiente las hicimos con Luis Miguel, y la enfermera saliendo de hacer la prueba con Luis Miguel me dijo: 'No necesitas una prueba, son calcas", rememora.

"Salieron las pruebas positivas y dos semanas después se conocieron bien e iniciaron una superrelación", finaliza, no sin antes apostillar: "Stephanie se portó a la altura y también Michelle, porque ella era una niña que ya había salido en las revistas diciendo 'Sí, soy hija de Luis Miguel'. Pero fuera de eso era una niña muy centrada, la verdad es que estaba muy bien educada; mis aplausos [a su madre]".

Hay que recordar que, según la biografía Oro de rey, Luis Miguel y su hija se conocieron mucho antes, cuando ella era una niña, y que durante los primeros seis años de su vida recibió visitas constantes del cantante, si bien concuerdan en que su relación solo comenzó de verdad cuando ella estaba a punto de cumplir la mayoría de edad.

"Luis Miguel sí sabía desde un principio que tenía una hija y que incluso, cuando estaba en Italia, aprovechaba para comprarle regalitos. [...] Antes del reencuentro entre padre e hija, se hizo una gestión para realizar una prueba de ADN a Michelle, a fin de ratificar de manera científica lo que él siempre supo. No fue tanto un acto de desconfianza, sino un asesoramiento desde el punto de vista legal, en el que se vieron involucrados también los business managers del artista. Luis Miguel le encargó esta misión a Alejandro Asensi y la prueba se llevó a cabo en Estados Unidos. El resultado, lógicamente, fue positivo. A partir de ahí llegaron unos años de una relación muy estrecha", se lee en el libro.

Manterola versus 'Luis Miguel: la serie'

Por su parte, Patricia Manterola, más conocida como Paty Manterola, ha cargado contra la ficción por un personaje con demasiadas semejanzas con ella que, a su juicio, falta a la verdad. Acaba de aparecer en la producción de Netflix y está interpretada por Fátima Molina.

Como no han recibido los permisos de la cantante del éxito Que el ritmo no pare y exintegrante del grupo Garibaldi, el rol se llama Paula Montero, algo que los fans no han dudado en asociar de una forma sencilla con Patricia, de quien siempre se ha rumoreado que mantuvo un romance con Luis Miguel, algo que ella ha negado por activa y por pasiva.

Paty está tan molesta con la imagen que se ha dado de ella que ha publicado un mensaje en Instagram en el que recalca que incluso se ha intentado poner en contacto con la productora por el reflejo equívoco y falseado que han intentado hacer de ella y que estos no les han respondido.

"Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente. Así que, para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba Everybody loves banana y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi", comienza explicando Patricia sobre la banda a la que perteneció en sus comienzos, allá por el año 1986.

"Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si están intentado hacer cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años", afirma.

Patricia, que adjunta un fotograma de una actuación del grupo en el Festival de Viña de 1993, explica que entiende que al ser una serie han de ficcionar ciertos pasajes, si bien estos cambios "afectan directamente" a su persona, sentimientos e imagen.

"Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado", agrega.

Asegura que aún no tiene decidido si algún día contará su versión de lo sucedido, pero que los que la conocen saben perfectamente quién es en realidad. "De lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que, como yo, merecemos respeto", clama.

"Es alarmante como en estas épocas donde necesitamos más que nunca hacer valer nuestros derechos, existan producciones que, cubriéndose detrás del término 'ficción', sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros, los cuales deliberadamente señalan con otros nombres, pero de manera tan directa, agregando datos claros que hacen referencia tajantemente a personas de la vida real y sin su consentimiento", finaliza.