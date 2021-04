La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves ordenar a Correos que adopte "con la máxima celeridad" medidas que eviten que se sigan expidiendo justificantes de pago que recojan erróneamente referencias a "votos emitidos". Entiende que se trata de unos errores que pueden generar "inquietud entre los votantes".

El acuerdo emitido por la JEC responde a la denuncia formulada por Vox por la emisión de tickets de caja en los que aparecía la referencia "voto emitido" que no se correspondía con el tipo de envío realizado por el usuario y que varias personas habían denunciado a través de las redes sociales.

En su escrito ante la Junta Electoral, Vox se hacía eco de las incidencias en el voto de varias personas, entre ellas una mujer que acudió a una oficina de Correos de la capital a enviar un paquete y recibió un ticket en el que constaba "voto emitido", sin que ella hubiese utilizado ese servicio ni tuviese derecho a ello porque no estaba censada en la provincia de Madrid.

Casos como este, recogía Vox en su denuncia, se habían producido "en numerosas ocasiones", motivo por el cual entendía la formación de Santiago Abascal que se podían estar vulnerando derechos electorales. De hecho, el partido de extrema derecha alertaba contra la "posible manipulación" de los votos emitidos.

"Estos errores no tienen influencia en el proceso de voto por correo del votante al que correspondería realmente el justificante de pago, ni suponen su asignación a un votante distinto", recoge la JEC en su resolución.

Pese a ello, este organismo asume que "la multiplicación de estos errores puede generar inquietud entre los votantes" y, por ello, ordena a Correos adoptar medidas para acabar con esta situación.

La JEC pide a Correos una nota explicativa

La JEC pide también a la compañía que haga pública una nota de prensa explicativa del error acontecido para conocimiento de todos los usuarios y votantes y que informe de manera inmediata a la Junta de las medidas adoptadas y de los datos relativos a las incidencias producidas en relación con este asunto.

Asimismo, la Junta Electoral Central recuerda que la Dirección General de Política Interior ya puso en su conocimiento la existencia de este tipo de quejas.

Además, fuentes de Correos aseguran a EFE que, desde la admisión hasta la entrega en el colegio electoral, los empleados de esta sociedad estatal verifican que no se ha manipulado ninguno de los sobres, que permanecen durante ese tiempo en la caja fuerte de la correspondiente oficina.

¿Por qué se produce el error?

Estas mismas fuentes explican que, cuando un elector entrega su voto, la operación "se carga en la caja de la ventanilla para cobrarse con importe 0 euros".

Si no se imprime "el ticket de compra, queda pendiente y se vincula el supuesto cobro al siguiente usuario", aunque este no entregue un voto por correo y realice una transacción diferente.

No obstante, este ticket de caja "no tiene ninguna validez legal ni efecto alguno en el proceso del voto por correo" y el cliente que lo recibe "no figura en el censo ni como solicitante ni como emisor", precisan las mismas fuentes.

Y precisa la empresa estatal que estos casos puntuales tampoco afectan a la integridad del voto por correo de quien realmente lo ha ejercido, porque el ticket de caja no sirve como justificante electoral.