Barakaldo aumentará hasta los 38 años la edad máxima para solicitar ayudas a la emancipación juvenil

El concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha recordado que las ayudas se crearon gracias a una enmienda del PSE-EE a los Presupuestos de 2017, dando origen a la ordenanza que hoy se ha modificado en el Pleno.

"Las iniciativas de la administración deben estar vivas y adaptarse y repensarse, si no se consigue el objetivo para el que son creadas", ha apuntado Pizarro.

En este sentido, ha recordado que la creación hace dos años del Programa Gaztelagun por parte del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco supuso un "solapamiento" en el público objetivo al que se dirigen las ayudas municipales, hasta el punto de que el año pasado no se gastaron 70.000 euros de una partida de 160.000.

Eso, ha explicado Pizarro, fue lo que movió a su área a proponer diferentes modificaciones de la ordenanza con el fin de "llegar a nuevos nichos de necesidad en materia de vivienda a los que no llegan otras ayudas".

Entre las novedades se encuentra el aumento de la edad máxima para solicitar las ayudas a 38 años, ya que "la problemática persiste y aún se está en una etapa de la vida donde se disfruta la suerte de ser joven", ha indicado el concejal.

Asimismo, se incrementa el límite máximo de ingresos, dado que "las necesidades aumentan en proporción inversa a los salarios y más en esta pandemia que estamos pasando", ha dicho Pizarro.

Otras mejoras incorporadas a la ordenanza son que la subvención del alquiler se podrá ampliar en la convocatoria de las ayudas hasta un 60% de la renta y el empadronamiento requerido se reducirá a seis meses o 2 años con interrupción en los últimos 15 para favorecer el retorno de jóvenes barakaldeses que en su día se fueron a vivir fuera del municipio.

AGRADECIMIENTO A LA OPOSICIÓN

Pizarro ha mostrado su "satisfacción" por la oportunidad de haber establecido un proceso de diálogo y acuerdo con los grupos de la oposición, y ha agradecido su colaboración y aportaciones a la modificación de la ordenanza.

El concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, no obstante, ha advertido de que la modificación de esta normativa no va a resolver los problemas existentes en esta materia, ya que, según ha señalado, "hablamos de una problemática acuciante que sería iluso pensar que puede ser resuelta de un plumazo con la mera modificación de algunos artículos en una ordenanza municipal".

"Máxime cuando hay otras cuestiones no menores -en particular la referida a la calidad del empleo y de los salarios de los más jóvenes- que no podemos atajar con esta ordenanza, pero que inciden directamente sobre el retraso de la edad de emancipación de nuestros jóvenes, no solo en Barakaldo, sino en toda Euskadi y en el conjunto de España", ha concluido.