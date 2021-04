Mutxamel aprova el canvi de nom de l'avinguda Enric Valor i li'l dóna a un carrer d'accés al municipi

El ple de l'Ajuntament de Mutxamel (Alacant) ha aprovat aquest dijous el canvi en la llista de carrers pel qual l'Avinguda Enric Valor passarà a anomenar-se Avinguda d'Espanya, mentre que el nom de l'escriptor estarà en un dels accessos al municipi.

En la sessió plenària s'ha acordat concedir el nom de l'escriptor a un altre carrer després d'una esmena presentada per l'equip de govern -PP i Cs-, que ha tirat avant amb el vot de qualitat de l'alcalde 'popular'. Per això, la proposta final, amb l'esmena inclosa, s'ha aprovat amb els vots a favor de PP, Cs i Vox i el rebuig de PSPV, Compromís i Podem.

La proposta inicial, aprovada el dimecres en comissió amb el suport de Vox, arreplegava una modificació de la llista de carrers municipal amb diversos punts, entre els quals figurava retirar la denominació com a avinguda Enric Valor a la prolongació d'un dels principals vials de la localitat, el tram complementari de la qual va ser inaugurat a l'agost de 2020, i canviar-lo per avinguda d'Espanya.

La iniciativa, una vegada es va fer pública, va generar crítiques des del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes; el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'AVL; Esquerra Republicana; EUPV; o PSPV, Compromís i UP, que han proposat l'escriptor per a l'Alta Distinció a títol pòstum.

Després de la polèmica amb la proposta inicial, PP i Cs han presentat en el ple l'esmena, de manera que l'antic camí de la Benetia, situat en l'accés a Mutxamel, passarà a denominar-se avinguda Enric Valor, que és el que s'ha aprovat finalment amb el suport també de Vox.

"Muntar un circ"

Una vegada inclosa l'esmena, durant el debat, el portaveu 'popular' i regidor de Cultura, Rafael García Berenguer, ha acusat els partits d'esquerra de generar una "campanya de propaganda" i d'"atacs" cap a l'equip de govern, així com de muntar "un circ" per a tapar els "èxits municipals" de l'Ajuntament.

"En aquests últims dies l'equip de govern i jo particularment hem sigut víctimes d'una campanya de propaganda, d'assenyalament, de menyspreu i de censura per aquesta proposta", ha assenyalat García Berenguer, qui ha afegit que "l'esquerra s'ha dedicat a jutjar i sentenciar" sobre la base d'una "manipulació de les persones, associacions i institucions que són de tots".

Per la seua banda, el portaveu de Cs, Antonio Sola, ha asseverat en el seu torn d'intervenció que la modificació del seccionat municipal portada a ple era a requeriment de l'INE i també s'ha sumat a les crítiques a l'oposició. "En els plànols de carrer figurava aquest tram com a prolongació de l'avinguda de València", ha dit Sola, qui ha assegurat que fins el 2010 no es va començar a denominar avinguda Enric Valor en documents municipals.

Des de l'oposició, la portaveu del PSPV, Loreto Martínez, ha assenyalat a l'equip de govern per modificar el nom d'un carrer que és conegut amb el nom d'Enric Valor des de 2003 i ha sostingut que el "circ" l'ha "muntat" l'equip de govern.

"Ho tenien clar des del principi i va quedar clar quan van inaugurar el vial amb una placa sense nom; m'agradaria saber qui ha proposat aquest canvi per a llevar a un autor tan reconegut el seu carrer perquè no ho entenem", ha dit Martínez.

El portaveu i regidor de Compromís, Lluís Pastor, ha criticat que l'equip de govern "s'esmene a si mateix" i ha valorat que ho han fet perquè "se n'ha adonat de la ficada de pota" que han fet amb aquest canvi. "No em venguen la cabra que volien donar-li un altre carrer perquè se'ls ha vist vindre, és una malifeta; el més greu, penós i miserable és la repercussió i la imatge del municipi a nivell nacional i autonòmic", ha dit, i ho ha qualificat de "pegat".

També, el regidor de Podem, Borja Iborra, ha assenyalat que aquesta proposta "se la podia esperar de Vox, però no de l'equip de govern". "Em pareix molt estrany que un carrer que porta 18 anys amb el mateix nom es canvie ara; açò no hauria d'haver passat".

Finalment, el portaveu de Vox, Miguel Da Silva, ha felicitat a l'equip de govern per la decisió presa i per "tombar" el "circ que ha muntat l'esquerra". Igualment, ha justificat la decisió a causa que "no s'entenia" que en 2021 "Mutxamel no tinguera un carrer amb el nom d'Espanya".

Cañadas: "Ha sigut una campanya orquestrada"

L'alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, ha considerat que s'ha "orquestrat una campanya tremenda i desmerescuda contra l'equip de govern". "Aquest equip de govern pren les seues pròpies decisions, ha sigut una campanya orquestrada i cadascun sabrà qui ha soltat la llebre, però el que es vota en comissió és secret", ha assenyalat.

Així, el 'popular' ha justificat la decisió de modificar la llista de carrers perquè el partit socialista "no ha fet res ni pel patrimoni hidrològic del municipi ni per Enric Valor en 30 anys que han governat l'Ajuntament".

En la mateixa línia, ha considerat que l'actual accés est de la localitat, on ara se situa una "gran avinguda" és el lloc "idoni" per a posar el nom d'Enric Valor. A més, ha explicat que és "millor" anomenar avinguda d'Espanya perquè està al costat de l'avinguda de la Constitució i de l'Avinguda de València.