L'Ajuntament de València impulsarà un pla de formació en favor d'un tracte adequat per a les persones discapacitades

Aquesta decisió s'ha adoptat després de tirar avant la moció inicialment plantejada pel grup municipal de Cs en aquest sentit, un escrit presentat pel seu portaveu, Fernando Giner, i l'edil Javier Copoví. Aquesta iniciativa porta també a intensificar "les campanyes municipals per a visibilitzar la discapacitat, així com per a fomentar la inclusió, la no discriminació i la diversitat social".

Copoví, que ha defès la moció en el ple, ha considerat "essencial que les administracions es comprometen amb l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, la visibilización de la diversitat, la inclusió i la formació".

La proposta plantejava el pla de formació en el Tracte Adequat a les Persones amb Discapacitat, amb enfocament de gènere desenvolupat pel CERMI Comunitat Valenciana (el president de la qual, Luis Vañó ha intervingut en la sessió plenària en aquest punt de l'ordre del dia), en coordinació amb l'OMAD i el Consell Municipal de persones amb discapacitat.

"La interrelació amb persones amb discapacitat, sobretot en el cas que la diversitat funcional siga poc visible com la discapacitat intel·lectual o cognitiva, el Trastorn d'Espectre Autista, problemes de salut mental o disfuncions sensorials i de comunicació, és molt més difícil si no es té un mínim de formació en el coneixement de les conductes d'aquestes persones i les seues característiques diferencials", ha exposat Copoví, que ha insistit en la necessitat de la formació.

La iniciativa també busca que des de l'Ajuntament i des de les seues empreses municipals i organismes autònoms "es continue treballant, amb més intensitat, en campanyes de visibilització, conscienciació i acceptació de la diversitat, drets, la no discriminació i la plena inclusió de totes les persones".

La regidora de Benestar i Drets Socials, Isabel Lozano, ha mostrat la conformitat de l'equip de govern (Compromís i PSPV) amb la proposta i ha avançat que es treballa "ja en una campanya informativa sobre l'ús de les places d'aparcament per a les persones amb discapacitat".

"PRINCIPI RECTOR"

Per part del PP, l'edil Marta Torrado ha considerat que "el respecte i el coneixement de les diferents discapacitats és un principi rector de la funció pública". Des de Vox, el seu portaveu, Pepe Gosálbez, ha dit que "totes les persones són iguals i tenen la mateixa dignitat".

El president del Comité de Representants de les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) ha afirmat que "l'administració pública ha de tindre un comportament plenament inclusiu, que suprimisca barreres i estereotips i facilite la integració".