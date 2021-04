El Rialto insta un debat "empàtic i assossegat" sobre els arcs xinesos i escoltarà "a totes les parts"

Així ho ha dit l'edil d'Internacionalització, Emiliano García, en el ple ordinari d'abril celebrat en el consistori durant el debat d'una moció del PP que demanava la suspensió d'aquest projecte i obrir un diàleg amb els veïns de l'entorn.

Abans de la sessió plenària, l'alcalde, Joan Ribó, ha afirmat que se'n van a estudiar "tots els mecanismes" per a "conciliar tots els aspectes" i buscar una "solució consensuada" sense dramatitzar. La vicealcaldesa i portaveu del PSPV, Sandra Gómez, que ha convidat a "respectar els processos de participació", ha advocat per "escoltar a totes les parts" i aconseguir "consens" i ha proposat que siga la comissió València Cabdal del Disseny la que busque "una opció elegant i integradora que no distorsione i desnaturalitze el barri".

En el ple s'ha rebutjat la moció del PP i ha tirat avant una alternativa plantejada pel Govern del Rialto que ha comptat amb el sí dels dos grups que ho conformen i el rebuig de l'oposició -PP, Cs i Vox-.

L'alternativa aprovada mostra "el compromís" de la ciutat "amb DecidimVLC com a ferramenta de democràcia directa i priorització d'inversions, dins dels Pressupostos Participatius, per als districtes i pobles" del terme municipal. A més, arreplega "dur a terme la iniciativa plantejada, com totes les sorgides de DecidimVLC, definint l'execució amb el màxim consens"

L'edil del PP María José Ferrer Sansegundo ha assegurat que la del PP era una "moció constructiva" amb la qual es trasllada "l'escoltat de múltiples col·lectius" de la Roqueta que rebutgen els arcs xinesos. "Demanem al govern que els escolte", ha dit, alhora que ha criticat l'absència de l'alcalde en la presidència del ple durant el debat d'aquest punt. "No li veig, no li importa", ha dit.

Sansegundo ha ressaltat que la població xinesa representa el 8% de la població resident en el barri, que ocupa el lloc "onze" en població d'aquest origen en la ciutat i ha indicat que Salvem La Roqueta rebutja els arcs per "risc de gentrificació" i perquè eixe "no és un barri xinés" sinó "multicultural", de "idiosincràsia valenciana", amb "patrimoni cultural" i una "façana Bé d'Interés Cultural" en el carrer Xàtiva.

Així mateix, ha comentat que els Pressupostos Participatius són un "bon instrument de participació" però ha asseverat que poden "tindre errors" i ha instat a tindre en compte el rebuig "fundat i palés" i a "corregir". Ha demanat no convertir "un barri històric valencià en un parc temàtic" amb un "projecte impostat i importat". "Suspenguen l'execució, revisen i busquen consens", ha exposat.

El portaveu de Vox, Pepe Gosálbez, s'ha negat a parlar de la Roqueta com "Chinatown" i ha demanat a l'alcalde, al que ha censurat per estar "desaparegut", que escolte als veïns. Ha considerat que amb aquest tema Ribó ha creat un "mur" amb els residents en eixa zona, a els qui "ignora" i "deixa arrere" i ha rebutjat una "realitat imposada". "De cap manera es pot procedir a l'execució d'eixa obra", amb "més rebuig que suport", ha afegit.

L'edil de Cs Javier Copoví ha instat a "millorar la participació dels pressupostos", "baixa", per a donar-los "legitimitat" en favor de propostes per a "millorar" els barris de manera "democràtica" i ha ressaltat el "rebuig veïnal" als arcs xinesos. Com a "proposta de consens" Cs planteja que no s'instal·len de manera permanent sinó "temporal en moments previs i durant la celebració de l'Any Xinés".

"ANTIDEMOCRÀTIC"

L'edil de Participació, Elisa Valía, ha censurat la moció del PP per triar "un projecte per a tractar l'essència dels Pressupostos Participatius", la ferramenta municipal "més potent" de "democràcia directa". "Qüestionant el projecte, qüestionem el procés", ha dit, a més de criticar la "al·lèrgia del PP a la participació".

Valía ha ressaltat el "compromís" del Rialto "amb la participació" i "amb assumir el que ix d'ella", després del que ha censurat "revisar el votat" i ha considerat "antidemocràtic esmenar votacions ciutadanes". Ha defès els projectes de DecidimVLC i ha assegurat que García "s'asseurà amb tots". "Açò no va de gustos personals. Es generarà un consens", ha dit.

Sansegundo ha respost que el PP no ha generat "la confrontació" i ha demanat revisar els processos participatius quan "excepcionalment es constant un rebuig rellevant i fundat". Ha agregat que els arcs xinesos els va plantejar "una persona que no viu allí", una cosa que Valía ha criticat que s'expose quan el PP "demanen poder votar en diversos districtes" per a DecidimVLC.

"LA MILLOR SOLUCIÓ"

García ha apuntat que els arcs xinesos són un "reconeixement a la diversitat del barri" i ha manifestat que correspon "treballar per a la millor solució per a tots". Així, davant "opinions oposades" i una "posició frontal" ha demanat a "totes les parts" i "als grups municipals tindre un debat empàtic i assossegat".

"Done la paraula que aquest govern ho farà, escoltant a totes les parts", ha insistit. Ha indicat que el dilluns es reunirà amb Salvem La Roqueta i que s'ha reunit amb altres col·lectius de la zona i ha demanat "no fer confrontació política d'una iniciativa ciutadana". "No es tracta d'excloure a ningú sinó de cohesionar", ha matisat.