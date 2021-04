L'assemblea d'Aerte reclama l'alliberament del 5% de places residencials i una millora de la coordinació sociosanitària

El president d'Aerte, José María Toro, ha rendit compte durant l'assemblea, celebrada a València, a les entitats associades sobre la gestió de tot l'any 2020 que ha sigut aprovada per unanimitat dels presents.

En la part de les reivindicacions del sector plantejades al secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat, Rubén Sancho, que va clausurar l'Assemblea van destacar la d'anul·lar el cinc per cent de reserva obligatòria de places, l'eliminació de la necessitat de tindre vacunat al 95% del centre per a considerar-ho completament vacunat, el manteniment de les proves diagnòstiques a la volta de vacances de treballadors i el compliment de la vacunació de les persones residents en vivendes tutelades i les professionals dels servicis d'ajuda a domicili.

En eixe sentit, assenyalen que la fixació d'eixe 95% obligatori no ha sigut arreplegada per cap altra comunitat autònoma i afecta al nombre de places reservades, les visites, les eixides i fins i tot a l'aïllament preventiu. Aquest requisit suposa que una persona major vacunada que ingresse en una residència haurà de fer aïllament de 10 dies si va a un centre amb menys del 95% vacunat, però no si el percentatge és superior.

En eixe sentit, Toro ha apuntat que el problema és que, amb una baixa d'un treballador per qualsevol motiu i l'entrada d'una persona pendent de la segona dosi, la situació del centre pot canviar d'un dia per a un altre i açò operativament és "molt complex i confon als familiars i usuaris".

L'Assemblea, que va començar amb un minut de silenci en records a totes les víctimes del COVID, va ser inaugurada per la presidenta del Circule Empresarial d'Atenció a les Persones i primera patronal a nivell nacional, Cinta Pascual, que va posar en valor el treball dut a terme per AERTE durant tota la pandèmia i la necessitat d'actuar sobre el sistema d'atenció a la dependència per a reduir les llistes d'espera i aconseguir un finançament adequat per als objectius que es pretenen.

"Sense els recursos econòmics necessaris no podrem millorar les ràtios, els salaris del personal ni avançar en el nivell de qualitat del servici", ha recalcat.

Per la seua banda, Toro ha destacat el treball que havien fet tantes empresàries i empresaris de la Comunitat Valenciana, liderant els equips per a oferir la millora atenció a milers de persones en situació de dependència del nostre territori.

CENTRES SEGURS

Així mateix, ha recalcat que a pesar de la situació "tan dramàtica" que s'ha viscut "hui podem assegurar que els centres són segurs gràcies a la vacunació". "Pot haver-hi nous contagis però les persones afectades haurien d'estar protegides i passar la malaltia de manera asintomática o lleu", ha ressaltat.

En eixe sentit ha ressaltat les dades comparatives que mostren que els contagis des de l'1 de gener havien crescut en residències un 106% enfront dels 155% de la població general (49 punts menys) o els de morts que havien crescut en residències un 124% enfront del 146% en el conjunt de la Comunitat (22 punts menys).

Així, ha recalcat que el 98% de les residències no tenen casos confirmats de COVID19. Una altra dada "molt significativa" és el d'increment de contagis en personal de les residències, un 133%, enfront del 200% del personal sanitari. "Aquests 67 punts de diferència no deixen lloc al dubte de la formació, atenció i sensibilització dels treballadors del sector a pesar de les opinions que hem hagut d'escoltar diverses vegades", ha ressaltat.

En la seua intervenció, també ha demanat que es mantinguen les proves diagnòstiques en treballadors que s'incorporen per primera vegada al treball o després d'unes vacances pel caràcter preventiu que tenen i que s'avance en el procés de vacunació de nous treballadors sense fer distinció alguna entre ells pel treball que duen a terme.