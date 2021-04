El Centre del Carme estrena programa de ràdio propi per a "donar veu" a la cultura creativa valenciana

El director del centre cultural, José Luis Pérez Pont, declara que amb aquesta iniciativa la institució "segueix explorant noves formes d'acostar el llenguatge de l'art contemporani als públics i obrim un espai per a donar veu i posar en valor a les persones i corrents artístics que han marcat i que marquen la cultura creativa en el nostre territori".

El programa 'Sin límites creativos' és un 'live radio' amb emissió en directe des de Facebook i YouTube sobre art, disseny, publicitat, 'màrqueting', innovació, cultura, gastronomia, arquitectura i tecnologia, des de les sales del CCCC en format 'afterwork'.

El programa tindrà com epicentre el CCCC i la seua programació, en diferents seccions temàtiques, però també comptarà amb personalitats del món de la cultura; entrevistes als protagonistes de la creativitat valenciana i nacional amb espai per a les últimes notícies, música i actuacions en directe, les tendències i l'agenda que vé, jocs creatius en viu i, sobretot, moltes experiències.

L'espai està conduït pel comunicador valencià Jorge Alcocer, el publicista Davide Buttazzoni i la 'marketóloga' Sheila Olivera.

DOS CONVIDATS "ESPECIALS"

En el seu primer programa, aquest divendres, comptarà amb dos convidats "especials", el còmic i director d'escena espanyol Antonio López-Guitián (Tonino) i la reconeguda artista multidisciplinària Liz Dust.

Antonio López-Guitián, conegut com Tonino, compagina la seua carrera d'actor amb la de periodista, guionista de ràdio i escriptor. Va iniciar la seua marxa en els mig en Radi3, continuant en Canal 9 Ràdio i Telemadrid, arribant en 1996 al programa de televisió 'Caiga quien caiga' (Telecinco), en el qual intervé fins a l'any 2002. Continua combinant actuacions de teatre amb l'escriptura i el periodisme d'humor, i en 2013 col·labora també en el programa de TVE 'Un país para comérselo'.

Liz Dust trenca fronteres de prejuís amb cada acte que realitza. Bé podem trobar-la cada cap de setmana en els locals nocturns per excel·lència, realitzant 'performances' en museus, teatres i visites guiades o recorrent la ciutat de València en el seu patinet. En la seua entrevista comentarà alguns dels seus últims treballs i parlarà dels seus 'performances', plantejades no solament com a entreteniment, sinó també com una forma de conéixer el col·lectiu LGTBI, que ha estat molt poc respectat i entès.

Al costat d'ells, el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont, recentment renovat en el càrrec, desvetlarà algunes de les claus del seu projecte per als pròxims cinc anys en la institució. A més s'asseuran també davant els micròfons de CCCC Ràdio les directores d''Arquilecturas', Sonia Rayos i Silvana Andrés, responsables del programa d'educació i mediació del CCCC.

'Sin límites creativos' s'oferirà cada divendres des de la sala Refectori del CCCC, on es podrà assistir com a públic, amb entrada gratuïta i reserva prèvia.