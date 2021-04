Mónica García acusa a Ayuso de hacer "boicot" a la sanidad pública abriendo el Zendal "sin personal sanitario"

La candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad de Madrid, Mónica García, denunció este jueves que la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso ha cometido "el mayor boicot" contra la sanidad pública al inaugurar el hospital Isabel Zendal "sin personal sanitario".

Así se expresó García en respuesta a la acusación de Ayuso y el PP de que la izquierda está haciendo campaña contra el hospital. "La señora Ayuso ha acusado a Más Madrid de boicotear el hospital Isabel Zendal. Al margen de que esto ya estudiaremos cómo llevarlo a los tribunales, no se me ocurre mayor boicot a la sanidad pública lo que ha hecho en esta pandemia", denunció la candidata de Más Madrid, que insistió en que no se le "ocurre mayor ejemplo de boicotear un hospital que ponerlo sin médicos, sin enfermeras y sin personal sanitario".

También, criticó García, "tenemos el ejemplo del centro de salud de Abrantes, toda la atención primaria, todos nuestros hospitales abandonados". Precisamente la candidata de Más Madrid realizó esta denuncia desde el distrito de Carabanchel, donde recorrió el eje comercial de Camino Viejo de Leganés para acabar a metros del centro de salud de Abrantes.

Precisamente sobre este centro de salud, García aseguró que se trata de "un centro de salud abandonado en plena pandemia para sus vecinos, abandonado de sanitarios". "Han tenido muchísimas dificultades a lo largo de la pandemia para dar una asistencia de calidad a todo el vecindario", denunció la candidata, que criticó que Ayuso no haya "visitado" los ambulatorios.

"Sólo la hemos visto visitar seis veces el Zendal", protestó García, que reivindicó los centros de salud como el "lugar nuclear donde poder vacunarse" y en los que los pacientes pueden "hacer un seguimiento de sus enfermedades crónicas, donde ver a sus médicos, sus médicas, personal de enfermería". "Si [la presidenta] tiene que elegir entre Ayuso y los madrileños siempre, al final, acaba eligiendo Ayuso", zanjó.