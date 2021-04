La camiseta de Carlota Corredera con la que manda su apoyo a Rocío Carrasco tras la entrega más dura del documental

La postura de Carlota Corredera sobre el relato de Rocío Carrasco es clara: desde que se emitió en Telecinco el primer capítulo de la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la presentadora de Sálvame se ha proclamado una fiel defensora de la hija de Rocío Jurado. Y, de hecho, este jueves le ha mostrado su cariño con un bonito gesto que va más allá de los discursos mirando a cámara.

Un día después de la emisión de la entrega número 8, en la que Rocío Carrasco relató cómo vivió la distancia con sus hijos, David y Rocío, y de qué forma se produjo la paliza que le propinó Rocío Flores, la periodista se ha puesto de nuevo al frente de Sálvame luciendo una camiseta con un claro mensaje feminista.

Haciendo un guiño a sus raíces, la presentadora se ha presentado en el plató con una camiseta en la que se leía en gallego "Xuntas máis fortes". Estas palabras se traducen como "juntas somos más fuertes", una frase con la que Carlota Corredera ha vuelto a apostar por la sororidad (solidaridad entre mujeres) y la lucha contra el machismo.

Algunos espectadores del programa han apreciado el guiño de la comunicadora a Rocío Carrasco, quien hoy cumple, además, 44 años. Así, en redes sociales como Twitter se leen mensajes como "la camiseta de Carlota es preciosa".

Al contrario que algunos tertulianos como Kiko Matamoros, Antonio Montero o Alessandro Lequio, la periodista no ha dudado en ningún momento de la palabra de Rocío Carrasco. De hecho, este mismo miércoles, la comunicadora arrancó el debate de la serie documental con un discurso contra "los negacionistas" de los distintos tipos de violencia que todavía sufre Rocío Carrasco.

"Desde que empezamos, los negacionistas, los que la niegan en la tele, la radio y la prensa, se empeñan cada día en meterla en un círculo muy perverso: si no habla es porque tiene algo que esconder, pero si habla, es que lo hace por dinero y si se asegura que no ha pedido dinero, los mismos te dicen que habla por venganza y así hasta el infinito", explicó.

Finalmente, zanjó: "Luego están los del pero: ha sufrido pero… yo la creo pero… es exactamente igual que yo no soy racista pero, yo no soy machista pero… Ese pero, esa palabra tan pequeña que lo cambia todo e invalida lo anterior es el pero de la hipocresía, el que pone en duda a una víctima. Ojalá toda las mujeres maltratadas pudiesen dar su testimonio como lo está haciendo Rocío Carrasco, estaríamos más cerca de acabar con esta lacra. No es no, sin peros".