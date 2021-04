Feijóo pide un pacto de Estado para Ferrol y abordará con Calviño la crisis industrial y los fondos de la UE

En la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, Feijóo ha anunciado que, "debido al problema evidente en la comarca de Ferrol", con una crisis industrial y económica, que ha provocado que "sea la ciudad gallega en la que más desciende la población y la que más paro registra", propondrá un Pacto de Estado para "abrir diálogo y movilizar a las empresas".

"La Xunta de Galicia no va a dar Ferrol por perdida. No podemos seguir recréandonos en el problema y no tomar decisiones", ha señalado el presidente del Ejecutivo gallego, que ha asegurado además que las decisiones tomadas por el Gobierno central "disminuyen unas capacidades industriales ya de por sí mermadas".

"Al cierre de la central térmica de As Pontes, se suma la no ejecución del dique cubierto previsto en el Plan Estratégico de Navantia y la falta de trabajo para el astillero", ha indicado Feijóo, que ha detallado además la propuesta del Ejecutivo autonómico para la comarca, con tres vías diferenciadas.

En primer lugar, se abrirá un proceso de diálogo entre los agentes económicos, sociales y los partidos políticos. Se movilizará también a todas las consellerías para que prioricen las inversiones y, por último, se reclamará la implicación de todas las administraciones a través del Pacto de Estado que "reúna a Gobierno central, Xunta, Diputación de A Coruña y ayuntamientos".

REUNIÓN CON NADIA CALVIÑO

Por otro lado, el presidente gallego ha confirmado que, en la reunión que tendrá este viernes en Madrid con la responsable de asuntos económicos del Gobierno, abordarán los proyectos presentados por la comunidad gallega para optar a los fondos europeos, una partida con la que se pretende "impulsar la reactivación económica y renovar el tejido económico y empresarial" de Galicia.

Entre los 354 proyectos presentados en Galicia, se recogen iniciativas "en sectores estratégicos" como la automoción, a través de AutoAncora, o el naval, con proyectos como Green Bay; el Polo Aeroespacial de Galicia; y medidas relacionadas con el sector Biotech, entre otras.