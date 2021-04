Casado anuncia que llevará al Constitucional las "ofensas" del Gobierno hacia el PP en el BOE

El líder del PP, Pablo Casado, anunció que llevará al Tribunal Constitucional las "ofensas" contra el Partido Popular que, según dijo, el Gobierno ha incluido en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Casado, además, criticó a Pedro Sánchez por la "utilización que hace de las instituciones públicas".

Este paso de los populares se da después de que el BOE publicase la ley de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, en que se despenalizan los piquetes informativos, con un preámbulo en que se acusa al PP de haber aplicado un "desmantelamiento de libertades" en España.

Tras conocerse ese hecho, Casado pidió explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pero, esgrimió, no tuvo respuesta. "Ya que no se ha respondido con esa utilización del BOE para criticar a otros partidos políticos, anunciamos que llevaremos al Tribunal Constitucional esas ofensas porque no se puede utilizar el BOE ni el Consejo de Estado ni los medios de comunicación en una agenda partidista", recalcó.

Además, el líder de la oposición aseguró que desde el Consejo de Europa "se ha pedido al Gobierno de España mayor transparencia a la hora de tratar con los medios de comunicación" y ha asegurado que "es positivo que esa transparencia se lleve a todos los órdenes, también a las instituciones del Estado".