Danna Paola se sincera en Instagram sobre su situación amorosa: "Feliz, enamorada de la vida"

Danna Paola es una actriz y cantante mexicana que se ha alcanzado la fama en España gracias a su participación en la serie de Netflix, Élite. Sin embargo, desde que dejase de participar en esta ficción en su segunda temporada, la joven se ha centrado más en el mundo de la música.

Además de eso, su éxito profesional la ha llevado a convertirse en una de las influencers con más seguidores, alcanzando la friolera de 30 millones y medio en Instagram, donde tiene una relación cercana con sus fans.

Ayer la cantante hizo un preguntas y respuestas o Bed talks with Danna, como ha titulado a esta especie de sección en su perfil personal de la red social. Con motivo de esto respondió a diez preguntas de toda índole que le hicieron.

Lo primero a lo que respondió fue en relación con su situación sentimental actual: "Feliz, enamorada de la vida". También le pidieron consejo sobre cómo afrontar una primera vez con una pareja: "Deja que fluya, con amor, respeto, por supuesto, estando cien por cien seguro de lo que vas a hacer y protección, claro".

Tuvo, así mismo, unas palabras al mencionar de que echa de menos Élite:"Obvio, extraño el set, extraño la producción, a mis compis, a Lu (su personaje en la serie), por supuesto, pero creo que ella está bastante feliz en Nueva York y yo estoy haciendo música".

Afirmó que no cree en las segundas oportunidades tras una infidelidad. "Creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza, y cuando se pierde la confianza, pierdes todo. En mi caso no podría y no he podido", añade al final en referencia a su propia experiencia sentimental.

Por último, la mexicana responde una pregunta sobre cómo superar a alguien que no siente lo mismo: "Pasa página. Mira, si yo hubiera sabido eso al principio, lo hubiera hecho, así que mereces algo mejor. Viene algo mejor para ti". La actriz se mostró sincera y abierta al compartir, aunque de forma indirecta, parte de sus experiencias sentimentales con sus seguidores.