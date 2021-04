Tres joyas con diamantes (¡y rebaja!) para sorprender a mamá en su día gracias al catálogo de El Corte Inglés

Cada primer domingo de mayo tenemos la oportunidad de sorprender a nuestra madre con un regalo que le haga saber lo especial que es para nosotros. Aunque no haga más que repetir que no tenemos que regalarle nada, y siendo conscientes de que el amor por ella no se demuestra con nada material, nunca está de más obsequiarle con un detalle que no se espere y que le deje boquiabierta. Además, es una buena oportunidad para llevar a nuestra madre al lado oscuro de la tecnología al regalarle alguna de las propuestas techies de Amazon. Sin embargo, si no queremos jugárnosla y buscamos acertar (y triunfar) no hay nada como los clásicos a los que nadie puede resistirse.

Las flores, por ejemplo, siempre son bien recibidas, y más si conforman un ramo diseñado especialmente para encajar con su personalidad. Pero si lo que buscamos es un regalo eterno, sorprendente y, al mismo tiempo, práctico, no hay nada como optar por una joya. Estos artículos son, además del broche de oro para cualquier ocasión y capaces de completar y hacer brillar cualquier outfit, un regalo único cuyo valor es más sentimental que económico, puesto que se mide por los recuerdos que conservamos de ella.

Y como nuestra madre se merece todo, qué mejor que apostar por una pieza con diamantes, símbolo de amor y pureza y una de las joyas más deseadas. En el catálogo de El Corte Inglés cuentan con una gran variedad de propuestas, pero, en 20deCompras queremos ayudarte y hemos seleccionado tres de nuestras favoritas bajo estas líneas.

Tres joyas con diamantes para sorprender a mamá

- Una sortija con diamantes y esmeralda. Disponible en las tallas 11, 14 y 17, este delicado anillo de oro blanco cuenta con tres piedritas engarzadas que le dan un toque sofisticado: dos diamantes blancos, de 0,11 ct y una esmeralda en el medio, del mismo peso, todos ellos con talla brillante.

Anillo de oro con diamantes y esmeralda. El Corte Inglés

- Una pulsera de Tous con detalle en flor. Aunque el osito es la figura de referencia de esta marca española, en esta pulsera de oro amarillo de 18 ct han optado por un acabado en flor con siete diamantes blancos que le confieren una elegancia única.

Pulsera Tous Gem Power de oro amarillo de 18 ct con diamantes. El Corte Inglés

- Unos aros de oro rosa con diamantes en negro. Sorprender con estos pendientes es fácil, pues su forma clásica pero mejorada con los detalles negros, le dan un aspecto elegante a la par que juvenil. Cabe destacar que son pequeñitos y que quedan pegados al lóbulo, vistiendo la oreja sin recargarla.

Pendientes de aro de oro rosa y diamantes negros El Corte Inglés. El Corte Inglés

