La compra del Banco de España en Albacete acaba con el 'popular' Reina expulsado del pleno y el PP abandonando la sesión

Un punto de la jornada donde el alcalde, Vicente Casañ, ha terminado por expulsar al 'popular' Alberto Reina al no darle la palabra y llamarle tres veces al orden, movimiento ante el que el PP al completo ha abandonado.

Una vez Casañ estaba dando por aprobado este punto, Reina ha interpelado en varias ocasiones al primer edil para tomar la palabra. "Sin ánimo de polémica, las cosas están para cumplirlas, y el compromiso era adquirir el Banco de España, algo que vamos a hacer. Algo que no viene de este mandato, sino del anterior. Si tan buenas fueron las condiciones entonces, lo podrían haber hecho, señor Reina", decía Casañ.

"No nos deja explicarnos. Me parece vergonzoso, señor alcalde", aseguraban desde la bancada telemática del PP, para a continuación recibir como respuesta que no tenían la palabra.

Tras la segunda ocasión en la que Casañ no daba la palabra al concejal del PP, Reina insistía: "Sí, pero se lo voy a decir". "Señor Reina, no tiene la palabra y le llamo al orden por segunda vez. ¿Sabe lo que pasa cuando le llamo al orden por tercera vez?", preguntaba el regidor municipal, algo ante lo que Reina no ha desistido. "Le llamo al orden por tercera vez. Abandone el salón de plenos", finiquitaba Casañ la polémica.

SERRANO: "ES UNA ACTITUD CHULESCA Y DICTATORIAL"

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano, reprochaba a Casañ su actitud a la hora de expulsar al concejal 'popular' Alberto Reina del pleno municipal. Así, ha tachado su forma de actuar de "chulesca, dictatorial, nerviosa y titubeante. "Quiere correr a última hora para justificar algo injustificable".

Además, Serrano ha explicado que a la hora de conducir el debate, Casañ no ha dado a Vox la palabra en primer lugar como así estaba obligado. "Se la ha dado a Podemos, luego al PP, después a Ciudadanos", ha apuntado, a lo que ha sumado que les ha privado del turno para rebatir cuando él mismo había renunciado a exponer el punto en cuestión.

"Quien propone un punto tiene la opción de exponerlo y ellos han renunciado a ello con la moción del Banco de España, como también han renunciado diariamente al diálogo y al consenso. Lo vimos con los presupuestos y lo vemos hoy otra vez" ha destacado Serrano, que ha asegurado que desde su partido continuarán apostando por la palabra y seguirán ejerciendo una oposición "contundente, nítida y clara, en defensa de los ciudadanos de Albacete".

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el equipo de Gobierno ha lamentado el abandono de todos los concejales del PP, una actitud que han tachado de irresponsable, alegando que se trata de una "dejación de su responsabilidad" con el objetivo de "violentar y crispar la política municipal".

Aseguran que el alcalde llamó al orden hasta en tres ocasiones al concejal Reina por hacer uso de la palabra cuando no le correspondía, ya que la moción ya había sido votada, y ante la actitud del concejal, que hizo caso omiso a los llamamientos, Casañ le instó a abandonar el salón de plenos, tal y como establece el Reglamento Orgánico Municipal.