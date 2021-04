La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que su rival político de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "nació del mal para hacer el mal" e intentar mover "el espantajo de los odios".

Durante una visita a la almazara de la cooperativa de aceite de oliva Recespaña, en Villarejo de Salvanés, Ayuso ha ironizado con "la campañita" que está dando Iglesias y ha trasladado que tiene ganas de que se termine para que "se vaya" porque, a su parecer, no va a coger el acta de diputado en la Asamblea de Madrid.

Según la mandataria, Podemos está intentando "entrar en campaña" porque están "en caída libre" moviendo "el espantajo de los odios" cuando "los únicos que odian son ellos".

“Podemos lo que intenta es mover el espantajo de los odios, pero los únicos que odian son ellos. No puedo ser equidistante”.#VotaLIBERTAD #YoConAyuso



En ese sentido, Ayuso ha sostenido que no puede ser equidistante. "No he escuchado al resto de partidos hablar de la guillotina, de los escraches, de reventar cajeros, pegar a policías y a guardias civiles o reventarle también, por ejemplo, los escaparates de Madrid y Barcelona", ha apuntado.

Por otro lado, preguntada por la campaña que está realizando el PSOE, Ayuso ha comentado que la estrategia "es que no hay estrategia" porque al final todo el mundo está viendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un problema para Madrid" y que "todas las decisiones que toma y no toma son solo pensando en su permanencia en La Moncloa, que no hay un plan para España, que no haya un plan para la pandemia, que no hay medidas para recuperar la economía", ha concluido.